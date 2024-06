Pony Bravo: “Dejamos las puertas abiertas a la creatividad durante la grabación. Es ahí donde realmente se terminan las canciones”

Torres/Pony Bravo anuncia con su gira de presentación de ‘Trópico’ uno de los regresos más esperados a los escenarios del país. La banda sevillana colecciona una exquisita discografía, de la que ‘Trópico’ es su quinto álbum.

Con motivo de su actuación esta noche en el festival Sierra de Sones de Torres, que se celebrará contra viento y marea (ya que la organización ha avisado de que las actuaciones se trasladarán a zonas cubiertas en caso de lluvia), hablamos con Daniel Alonso, compositor, voz, teclados y responsable del artwork de Pony Bravo.

Pregunta.Volvéis a los escenarios después de un largo silencio para delicia de vuestros seguidores. ¿Había ganas de volver a pisarlos?

Respuesta.Sí, estamos disfrutando mucho presentando en directo los temas nuevos. Aunque realmente hemos seguido tocando en directo como siempre durante el periodo entre discos (con el consabido paréntesis de la dichosa pandemia), pero siempre es especial presentar un nuevo disco y ver cómo reacciona el público con cada nuevo trabajo. Además, ahora, después de tantos años tocando y repitiendo en muchas ciudades, muchas veces sentimos que tocamos para un público que ya se han convertido de alguna forma en colegas. Es muy gratificante y sienta muy bien charlar con gente después de los bolos que te cuentan que llevan mucho tiempo siguiéndote y que han ido a muchos conciertos. Te sientes más viejo, eso sí.

P.Sierra de Sones es un festival pequeñito, que se celebra en el mismo pueblo. ¿Qué opinión os merece la salud de los festivales en España ahora mismo?

R.Organizar festivales es muy complicado. Nosotros vivimos la experiencia a un nivel muy pequeño cuando montábamos Megatrón, un minifestival para unas doscientas personas donde todos los que venían a tocar eran amigos, al igual que la mayoría del público, y ya eso era una odisea y una montaña de trabajo abrumadora. Por lo que, para nosotros, cualquier festival, por pequeño que sea, merece todo nuestro respeto. Además, se merecen más apoyo, porque aportan un elemento muy importante a la escena musical. Son diferentes a los grandes festivales, más centrados en la industria tradicional. Por suerte, seguimos teniendo muchos en España y un público más especializado que va buscando ver propuestas nuevas e interesantes que se salgan de lo mainstream o el hype de turno.

P.Presentáis ‘Trópico’, vuestro nuevo álbum de estudio. Después de esta parada, ¿en qué momento se os pasa por la cabeza entrar a grabar nuevo material para hacer un disco?

R.Siempre estamos trabajando en material nuevo. Es un proceso bastante natural, como el de muchas bandas. Es verdad que antes se generaban prácticamente todas las ideas en el local de ensayo, y ahora que vivimos cada uno en una ciudad diferente trabajamos un poco más de forma individual. Cada uno graba demos en casa y vamos haciendo quedadas cada cierto tiempo para ponerlas sobre la mesa y ver qué posibilidades tienen. Cuando tenemos suficientes como para sacar un disco, empezamos a pensar en cuándo meternos en el estudio. Y siempre dejamos las puertas abiertas a la creatividad durante la grabación. Es ahí donde realmente se terminan las canciones, con la siempre inestimable ayuda de Raúl Pérez (de La Mina), que ahora además es ya miembro del grupo y productor junto con Dario. A nivel de sonido son ellos dos los que terminan de redondearlo todo.

P.Toda vuestra discografía está llena de canciones con sonidos vintage. ¿Cómo lográis que suene moderno?

R.Bueno, no es algo que nos planteemos específicamente. Es cierto que siempre nos han interesados referencias muy dispares, algunas muy antiguas y cosas más contemporáneas, nunca nos cerramos a nada. La época de donde procedan las ideas da un poco lo mismo si sirven o inspiran para componer en realidad. Desde dentro es difícil percibir si el resultado musical es más o menos moderno. Con los años es más un trabajo de buscar nuevos sonidos para la banda. Evolucionar al mismo tiempo que todos. Con el tiempo vamos ampliando la variedad de música que oímos. Nuestra percepción con respecto a la música también va cambiando y cosas que antes no nos llamaban tanto la atención de repente se vuelven más interesantes. No obstante, de nuevo, también contamos con el saber hacer de Raúl, con el que escuchamos muchas referencias para decidir qué tratamiento sonoro darle a cada canción.

P.En vuestras líricas, uno de los aspectos más llamativos de la banda, hacéis una crítica hilarante de la sociedad actual. Ejemplos hay a patadas: ‘Totomami’, ‘Político Neoliberal’ o ‘Mi DNI’. ¿Son cosas que realmente pensáis y forman parte de vuestras conversaciones y preocupaciones?

R.Si, de hecho, intentamos que así sea para no hacer letras de forma artificial. Siempre es mejor que los textos partan de ideas o conversaciones que de natural tenemos. Es una manera supongo de conseguir que la calidad de los textos crezca. Siempre se escribe mejor si uno conoce bien el asunto a tratar.

P.Precisamente en uno de vuestros temas más célebres, ‘Mi DNI’, criticáis la cara B de la industria musical: los favores, las marcas, los medios especializados, incluso el eslogan de “sexo, drogas y rocanrol”. ¿Hasta qué punto es posible hacer carrera musical en España saltándote esos asuntos?

R.Es posible, mucha gente lo hace. Es cierto que en algunos aspectos todo se vuelve más complicado. Cada camino tiene sus problemas, pero también ganas en otras cosas. Es cuestión de la personalidad de cada banda. Depende mucho de cómo seas como persona. En nuestro caso, aunque parezca que trabajamos totalmente ajenos a la industria, siempre hemos colaborado con festivales y sellos independientes con los que teníamos conexión. Al final siempre hay un tejido bastante grande de colaboradores, amigos y profesionales que van participando y ayudando en cada época. Nosotros, por suerte, siempre hemos contado con Telegrama, el sello de Olga Beca (antiguamente se llamaba El Rancho) que siempre nos ha editado y ayudado en las tareas de edición, prensa y management. Otro colaborador importante ha sido Raúl Pérez, con el que siempre hemos trabajado. Sin ellos todo habría sido más complicado.

P.Otro de los temas de ‘Trópico’ se titula ‘Piedra de Gaza’. ¿Qué pensáis de la guerra y por qué dedicarle una canción?

R.Es una situación horrible como todo el mundo sabe. El texto lo hicimos hace años. Es una letra antigua que retomamos para este disco justo antes de que estallara esta nueva fase del conflicto. Y con el actual proceso de genocidio por parte de Israel, todo ha cobrado otros matices. Es un tema bastante complicado, la verdad, y estamos inundados por desgracia de mucha propaganda y tensión política. La historia avanza por derroteros bastante oscuros en estos meses con respecto a Gaza.

P.Cuidáis mucho las portadas de todos los discos. ¿Cómo surge ese proceso de creación gráfica y en quiénes os gusta confiar para ello?

R.Los diseños y portadas siempre las he hecho de una forma bastante natural, en parte por oficio, casi por defecto. Y desde el principio, esa parte de trabajo visual fue parte de la identidad del grupo. Todo forma parte del mismo enfoque, mostrando las ideas en imagen, texto y música. En nuestro caso es como ha funcionado todo mejor siempre.

P.Después de tantos años como habéis estado en activo anteriormente ¿Qué es lo más agradable y lo que menos a la hora de meterse en una furgoneta para girar?

R.Nos reímos mucho últimamente viendo cómo nos vamos haciendo viejos y viendo cómo las giras afectan a cada uno. El pureteo es imparable, pero lo llevamos con una sonrisa casi siempre. Yo personalmente me recojo prontito como un buen señor de avanzada edad, y de vez en cuando nos reliamos y nos pegamos la fiesta, pero con el taca-taca cerquita por si acaso.

P.El próximo viernes actuáis en Sierra de Sones. ¿Qué le espera al público del festival torreño?

Le esperan nuevas canciones y todo el buen rollo del que somos capaces. Tenemos muchas ganas ya de estar allí y disfrutar del festival. Va a ser de las mejores fechas del año. Vamos a poder compartir escenario con muchos amigos.