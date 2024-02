El breakbeat actual y retro se cita en una nueva edición de Olibass

El sábado 24 de febrero tienes una cita con los beats más potentes para bailar en Olibass 2024. El breakbeat y el drum&bass serán los protagonistas de una fiesta de 12 horas que traerá lo mejor de la escena a Jaén. Su cartel alberga nombres que van desde artistas nacionales hasta algunos de los mayores representantes a nivel internacional.

En su segunda incursión en Jaén y tras el éxito cosechado en su primera edición, este año sube el listón con su propuesta. Para hacer más sencilla tu llegada y salida, la organización pondrá a disponibilidad de los asistentes autobuses para facilitar el transporte.

Breakbeat actual y retro

El 'Olibass Music Festival 2024' destacará lo mejor de la escena Breakbeat en sus versiones actual y retro, gracias a la participación de diversos DJ. El evento promete una decoración de alta calidad, un sonido potente y un ambiente inigualable, convirtiéndose así en la mejor edición de un festival destacado de música electrónica en la región.

Artistas internacionales

El cartel de DJ internacional está compuesto por varios artistas de Reino Unido, a los que se sumará un cabeza de cartel todavía por desvelar. Entre los nombres más sonados están ED209, Freestylers, Future Flex, Krafty Kuts, Plump DJs, RTC y 2BadMice.

Artistas nacionales

La propuesta de DJs nacionales contará con Colombo, Pray For Bass, The Brainkiller, y Tortu como destacados, a los que se suman Burgos, Beeps, Fran Break, Godino, Guau, Jordi Slate, Karpin, Killer, Little Bass, Miau, Mr. Fli, Muriel, Nitro, Norbak, Paket, Sans, Shade K, V. Aparicio, Voltage, Wally, Willy G, junto a Cellux MC y Speaker Reality.

La celebración del festival Olibass Music Festival 2024 tendrá lugar en el IFEJA de Jaén y ya puedes conseguir tus entradas en este enlace.

Además, el festival contará con dos escenarios distintos, uno de ellos dedicado al breakbeat actual y otro al breakbeat retro. La cuarta edición de este festival espera contar nuevamente con una gran asistencia de público.