Tres planes para celebrar el equinoccio de otoño en Jaén capital en contacto con la música y la naturaleza

Jaén/El equinoccio de otoño es un momento mágico que marca el inicio de una nueva estación, una oportunidad para reconectar con la naturaleza, el equilibrio y nuestra propia esencia. En Jaén también es una fecha clave, con varias actividades que puedes hacer para celebrar este fenómeno en conexión con la calma, la música y la naturaleza. Apunta estos tres planes para dar la bienvenida al otoño en la ciudad y no olvides reservar tu plaza antes de que se agoten.

Equilux

El equinoccio de otoño es el momento perfecto para celebrar todo lo que tenemos, agradecer lo vivido y prepararnos para el nuevo inicio del año. Este equilibrio entre el día y la noche, conocido como Equilux, es una oportunidad para detenernos y reflexionar sobre nuestra vida, así como para reconectar con nuestro ser interior.

El evento en la Sala Maeba, situada en la Plaza Obispo García de Castro, plantea una experiencia transformadora que incluirá yoga, movimiento consciente y meditación. La práctica de estas disciplinas orientales permitirá a los participantes encontrar un equilibrio tanto físico como emocional, en sintonía con el fenómeno natural que ocurre solo dos veces al año: la igualdad entre el día y la noche.

A las 20:12, justo cuando el sol se oculta por última vez en el verano, se dará la bienvenida al equinoccio de otoño con una meditación grupal. Se recomienda llevar ropa cómoda, una vela de color y una fruta de temporada para conectar con los elementos de la naturaleza. Además, como preparación para el evento, es ideal limpiar el hogar y el armario en la mañana del 22 de septiembre, liberando así tanto espacio físico como mental para acoger lo nuevo. Este evento tiene un precio de 25 euros, o de 20 euros si ya eres alumna de Maeba. Para inscribirse, es necesario reservar por WhatsApp al número 670 744 688.

Taller de handpan y concierto

El handpan, un instrumento de percusión de aspecto hipnótico y sonido envolvente será el protagonista de uno de los eventos más especiales para celebrar el equinoccio de otoño en Jaén. Rubén Llorach, reconocido por su maestría en este instrumento, ofrecerá un taller y concierto en la Sala Maeba.

Este taller está diseñado para todos los niveles, desde principiantes hasta músicos experimentados. No es necesario tener un handpan, ya que se proporcionarán instrumentos a quienes no lo tengan. El taller comenzará a las 18:00 horas y, después del taller, a las 20:30 horas, se llevará a cabo un concierto donde los participantes podrán disfrutar de las melodías celestiales del handpan, que evocan paisajes sonoros conectados con la naturaleza y el cosmos. Aquellos que no deseen asistir al taller pueden asistir solo al concierto, con una aportación de 10 euros. Para inscribirte en el taller o reservar tu entrada del concierto, es imprescindible contactar vía WhatsApp al número 670 744 688.

Equinoccio de otoño en los yacimientos de Jaén

La historia y la naturaleza se unen de forma sublime en uno de los eventos más esperados del equinoccio de otoño en Jaén: la ceremonia en el yacimiento íbero del Oppidum de Puente Tablas. Los días 20, 21 y 22 de septiembre, al amanecer, se recreará una ceremonia litúrgica que los íberos realizaban entre los siglos V y IV a.C. en el Santuario de la Puerta del Sol.

Este evento, que forma parte del programa ‘Resonancias Íberas’ de la Diputación Provincial de Jaén, permite a los asistentes vivir una experiencia en la que la historia y el presente se entrelazan. La ceremonia estará dirigida por Carmen Gámez y cuenta con la actuación de Vivi Alcántara y Pedro Jiménez-Vallejo, acompañados por la música de Óscar Martos. La representación se basa en textos de Tomás Afán y está complementada con las explicaciones del arqueólogo Manuel Molinos.

Para asistir, es necesario inscribirse previamente a través de la página web.