Tres rutas misteriosas que puedes hacer en Jaén y otra más en Andújar

Jaén/Si ya conoces los principales monumentos de Jaén y quieres verlos con otros ojos, o si todavía no has estado en la ciudad y te apetece hacer un tour diferente, no apto para taquicárdicos, una buena opción son las rutas misteriosas. Esta propuesta nace en España en 2013 para conocer el lado más enigmático de cada ciudad.

Solo en Jaén capital tienes tres opciones de rutas diferentes, muchas de ellas con psicofonías incluidas. Además, recientemente se ha añadido al catálogo de rutas misteriosas una que puedes hacer en Andújar para conocer más de la ciudad amurallada.

Guías expertos

Las rutas misteriosas destacan por sus guías expertos. Ya sean escritores, comunicadores o investigadores de referencia, son la clave para que el recorrido tenga sentido y puedas experimentar en tus propias carnes historias de miedo, leyendas y también hechos históricos de la ciudad de Jaén y de Andújar.

Rutas del misterio en Jaén

Jaén misteriosa, Jaén Secreta y Jaén Oculta dan nombre a las tres rutas temáticas que puedes hacer en el Santo Reino. La primera de ellas, con punto de encuentro en los Baños Árabes de Jaén, descubre al visitante un itinerario por las calles del casco histórico en busca de las huellas de la icónica Mesa de Salomón, de la que tanto se ha hablado en la literatura contemporánea. Esta ruta también incluye edificios donde se han producido fenómenos paranormales, además de conocer las principales leyendas de la ciudad.

La ruta Jaén secreta revela las conspiraciones y expediciones secretas que pudieron cambiar el curso de la Historia en Jaén. Esta ruta comienza en la Plaza de la Magdalena, relata que, en la década de los 40, Hitler envió a Jaén a un grupo de exploradores en busca de la mítica Mesa de Salomón, creyendo que quien reuniera los objetos revestidos del poder de Dios dominaría el mundo. También podrás descodificar las claves ocultas en la Lápida Templaria de Arjona y conocer las sociedades secretas que la custodiaron durante décadas, los cultos de los caballeros templarios, el significado esotérico de las vírgenes negras, o el enigma de María Magdalena.

La última de las rutas misteriosas, Jaén oculta, trata de fenómenos paranormales, símbolos ocultos y sociedades secretas. Una de sus características es que da la oportunidad al visitante de comprender la simbología ocultista repartida por el callejero de la capital, conocer la influencia de masones y otras sociedades secretas y los casos de hechicería y vampirismo en la ciudad, además de tratar enigmas de las reliquias que se custodian en la catedral, leyendas sobre duendes y tesoros malditos.

Grupo de visitantes de la ruta 'Jaén Secreta'.

Andújar Misteriosa

Ahora también es posible hacer la ruta Andújar Misteriora, un recorrido nocturno que habla de casas encantadas, leyendas y apariciones, fenómenos paranormales en el Palacio de los Niños de Don Gome y los episodios paranormales conocidos en el Hospital viejo o la antigua Casa Cuna. Además, descubrirás la huella de las hechiceras andujeñas, de los templarios y de la Santa Inquisición, así como las leyendas y los enigmas de la Virgen de la Cabeza, venerada patrona de la Ciudad.

Todas las rutas son complementarias entre sí y tienen una duración de dos horas y un precio de 13 euros por persona. La actividad, por su contenido, no está recomendada para menores de 12 años. Reserva tu plaza en la web. Para más información puedes contactar en el teléfono 634 221 984 o a través del correo electrónico info@rutasmisteriosas.es.