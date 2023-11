Iniciativas de alto valor añadido

Quiero trasladar más sincera felicitación a Grupo Joly por el lanzamiento del digital Jaén Hoy, una propuesta informativa con la que la empresa editora completa su presencia en todas las provincias de nuestra comunidad y nos encabalga a esa única voz andaluza que apuesta por hacer avanzar este territorio desde el rigor, la pluralidad y la cercanía.Es una buena noticia: ellos son esos instrumentos que nos ayudan a mantener vigentes nuestras demandas como sociedad y dan certeza al hecho de que otro relato es posible en torno a Jaén y al potencial con el que sus sectores reivindican su peso en el conjunto andaluz. Es cierto que Jaén es un territorio en el que la agroindustria tiene un peso protagonista cimentado en productos de excelencia con el aceite de oliva a la cabeza, pero también es muchas otras cosas. Industria, turismo, energía, patrimonio, recursos naturales…La grave crisis industrial no ha impedido que nuestros centros tecnológicos se posicionen como referentes de los distintos sectores en los que operan (plástico, metal, aeroespacial, aceite de oliva, cerámica). Esa larga tradición industrial ha posibilitado que siga siendo un sector muy pujante dentro de la economía provincial y aporte el11,3% al PIB provincial. Contamos también, por nuestra posición, con enormes posibilidades para trabajar en el desarrollo de plataformas logísticas en las que se apoyen otras actividades industriales, generen cadenas de valor e impulsen la comercialización y el empleo especializado. La capacidad para explotar esa ventaja estratégica en el sector de la logística, sin embargo, se ve diluida por nuestras deficientes infraestructuras de comunicaciones, eléctricas o hídricas. Debe promoverse un verdadero compromiso institucional en torno a la necesidad de acortar esa desventaja; de otro modo, nos será muy complicado dar ese salto que nos equipare al resto.Cuando desde la Confederación planteamos demandas desde el punto de vista empresarial, lo hacemos para ejecutar proyectos empresariales dando voz a la totalidad del sector productivo como organización más representativa, sí; pero son esos proyectos empresariales los que generan empleo y los que fijan la población a nuestros pueblos y ciudades.Existen proyectos estratégicos con capacidad para relanzar la economía. Entre ellos, debo referirme al Cetedex por las implicaciones que tendrá sobre numerosos ámbitos y por su enorme impacto sobre el empleo, la industria auxiliar, la universidad… Jaén no puede dejar pasar esta oportunidad que, evidentemente, no resuelve todos nuestros problemas, pero sí desagravia, por fin, esa indiferencia de la que siempre nos quejamos.El futuro en Jaén se debe materializar a través de una alianza estratégica y activa en las que estamos llamados a participar todos: representantes políticos, empresarios, ciudadanos y medios de comunicación. Se trata de fabricar un hoy y un mañana para nuestra provincia que dé a los jóvenes la oportunidad de contar con un futuro en su tierra.