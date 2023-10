La capital y sus barrios

En primer lugar, dar mi enhorabuena a Jaén Hoy, publicación digital que comienza su andadura, y agradecimiento por haber contado conmigo para esta ocasión. Jaén se expande por el norte y nos lo recuerda el nombre de la asociación de vecinos que lo representa, Expansión Norte, un bonito barrio de personas, mayoritariamente joven, un Bulevar en el cual el sector servicios funciona perfectamente y muy bien conectado con el resto de la ciudad, en el que no faltan comercios, restaurantes, academias, colegios, centro de salud, etcétera. Próximamente se inaugurará el Conservatorio Superior de Música.Aunque la ciudad pierde población, hay que reconocer el gran trabajo de la Universidad de Jaén y el prestigio de esta, que atrae a numerosos estudiantes de toda Andalucía. Es en época lectiva cuando aumenta la población de gente joven y esto favorece el movimiento de los barrios cercanos a la Universidad.Felicitar y felicitarnos al movimiento vecinal que luchó durante muchos años por el Palacio de Deportes Olivo Arena, que junto con IFEJA y los trabajos de conexión con la ciudad contribuyen a dar un nuevo aspecto a la misma.Lo que no evoluciona favorablemente es la regularización de las viviendas en los barrios de los puentes, ni la legalización de otras muchas en distintos barrios de la periferia. A destacar el malestar de los vecinos del barrio del Puente Jontoya, aproximadamente, 800 viviendas, por la instalación a pocos metros de una plataforma para acopio de estiércol con balsa de lixiviados.Tampoco favorecen el crecimiento de la ciudad los continuos retrasos en la puesta en marcha del tranvía, la pérdida del Colce ni la perdida de gran parte del dinero aportado por Europa, (estrategia Edusi). La única esperanza que tenemos es el proyecto Cetedex. ¿Llegará?La asignatura pendiente son los barrios en los cuales se ubica gran parte del patrimonio de la ciudad. Barrios con falta de seguridad, exceso de solares sin edificar que favorecen la acumulación de basura, insectos y roedores, viviendas ocupadas, falta de líneas de autobuses, comercio y servicios que hagan atractivo vivir en ellos, corriendo el riesgo en algunos de convertirse en un gueto nada atractivo.La pérdida de los Edusi ha facilitado que no se ejecuten totalmente los proyectos de la Caja de Música o las obras del solar de Santiago donde se iba a ubicar la sede de la UNED y que se ha trasladado al barrio de Santa Isabel, así como el arreglo vital de varias calles de la zona.Necesitamos urgentemente para que la ciudad avance un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y poner en valor los cañones, las termas de Jabalcuz y el cementerio de San Eufrasio.