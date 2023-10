El éxito de Sicnova 3D explicado desde dentro

¿Cómo surge un proyecto tan innovador?

Meltio surge como el resultado de un Joint Ventury entre una empresa americana y Sicnova, nuestra otra empresa española. Sisnova lleva 16 años distribuyendo impresoras y escáner 3D por España, Portugal y Latinoamérica. Y desde el año 2014, habíamos creado una pequeña fábrica en la que fabricábamos impresoras 3D de plástico. Un cliente nuestro llamado Ardel, que es una empresa de aceros muy importante había identificado una empresa muy pequeña que se llama Addited que tenía una idea o un prototipo de una tecnología que prometía mucho, y Ardel nos lo presentó a Sicnova para hacer una colaboración y fruto de esta colaboración, creamos una Joint Ventury entre Adited y Sicnova que da como resultado Meltio.

Cuando nosotros hace 16 años empezamos a trabajar el modelo de la empresa actual es cierto que era un poco complejo porque era difícil de entender por parte de mucha gente el hecho de lo que era la fabricación aditiva y el modelo de negocio que nosotros planteábamos. Al final si entendemos dificultades por las relaciones coopartner necesarias a la hora de desarrollar un negocio como puede ser la banca, etcétera. Indiscutiblemente la respuesta es sí, es decir, la tecnología, que al final nuestra empresa son empresas de base tecnológica tienen un comportamiento y un desarrollo un crecimiento totalmente diferente q otras empresas de otros sectores más tradicionales, y la banca por ejemplo siempre ha tenido una visión tradicional del análisis del riesgo y de la capacidad de devolución del dinero. Por tanto, sí fue bastante complejo el que la gente entendiese un poco el potencial de este tipo de negocio. Ahora dieciséis años después pues todo eso se facilita porque por constancia y resultado se va ganando la confianza.

¿Por qué nos instalamos en Jaén?

Somos de Jaén, nacimos en Jaén. Los fundadores de Sicnova somos de Jaén. Una de las condiciones que pusimos fue que la fábrica tenía que estar aquí en el territorio porque es donde nos sentimos cómodos y donde tenemos la estructura. Y hace ocho o nueve años decidimos dar el salto a Linares, estábamos buscando suelo industrial en Jaén capital, en el el Polígono de Lis Olivares, no había conexión internet de calidad, no podíamos hacer videollamada, teníamos que irnos a las casas y bueno esa búsqueda de espacio industrial, tuvimos varias opciones y en Linares de había creado un nuevo campus tecnológico, la Politécnica de Linares, donde había centro tecnológico, donde había espacio para empresas, y donde estaba la Universidad focalizada exclusivamente para ingeniería y nos parecía que podía ser un modelo bastante atractivo como pueda ser similar a un modelo centro europeo donde centros tecnológicos, universidad y empresas tecnológicas trabajen en un mismo espacio para poder crear sinergias. Ese fue el motivo por el que nos venimos aquí, Linares es una ciudad donde tiene una historia industrial grande, donde a día de hoy tiene un tejido industrial bastante amplio en comparación con otras zonas de la provincia, junta con Alcalá la Real y Martos. Y sobre todo encontramos que había una filosofía, un talante, un espíritu, una intención de reconvertir industrialmente la ciudad de Linares, de darle la vuelta al calcetín de tener nuevas capacidades y poder focalizarse en ser un sitio atractivo para empresas tecnológico. Ese discurso nos caló, nos lo creemos y como resultado estamos ubicados en Linares y creo que poco a poco se están viniendo muchas empresas tecnológicas y en los próximos años habrá un cambio radical, un punto de inflexión en la provincia de Jaén si conseguimos que el sector industrial tecnológico y ahora con Cetedex se convierta en un foco dentro de la economía de la provincia.

¿Qué es la fabricación aditiva?

La fabricación aditiva es una tecnología que surge hace 20 o 30 años y que permite fabricar piezas tanto en metal como en plástico, en resina, en polímeros partiendo de un diseño digital y en el que se va fabricando capa a capa, a diferencia de métodos tradicionales donde se parte de un tocho de materiales y se va eliminando material hasta que se va conformando la pieza que pretendes obtener o mediante procesos tradicionales de casting o de forja. En el caso de la aditiva se hace capa a capa y eso nos permite tener mayor libertad geométrica y poder hacer cosas completamente diferente a lo que hacen los métodos tradicionales y aportan muchas bondades, lo que es un ahorro de material, un ahorro de pesos, por tanto es una tecnología que, a falta de pequeños detalles, tiene un potencial enorme para convertirse en una de las tecnologías protagonista en cómo fabricar muchas de las piezas que utilizamos día a día las personas.

La fabricación aditiva de metal con meltio es la primera tecnología en el mundo, en la historia de la ingeniería que permite fabricar piezas, donde quieres, cuando quieras y en el material que necesites. Eso es algo que suena un poco raro, pero que al final cuando tienes una estación petrolífera en mitad del mar, o cuando eres del sector militar de defensa y te encuentras en una zona de guerra en Ucrania y se te rompe un vehículo, o tienes un camión lleno de piezas con esa pieza para poder sustituirla o necesitas tener la capacidad de fabricar o reparar esa pieza cuanto antes allí para que ese vehículo salga de la zona de peligro y vuelva a la zona de confort. Esas capacidades solamente las aporta la tecnología de meltio, junto con estas capacidades el hecho de poder tener una tecnología capaz de fabricar piezas con los distintos metales: acero, acero inoxidable, aceros dulces, titanios, cobre, aluminio, etc. Y la posibilidad de hacer estas distintas piezas optimizando la calidad, optimizando, la geometría, los distintos pesos , y sobre todo teniendo líneas de producción flexible. Hasta la fecha, las fábricas a día de hoy, problema por el cual lo sufrimos por el Covid, están preparadas para fabricar un producto, pero cuando la necesidad hacer que tengamos que cambiar el producto, esa flexibilidad en la producción no es nada sencillo. En cambio con la tecnología de Meltio, y con la tecnología de fabricación de aditivo de metal, lo que nos permite es que esa misma máquina hoy pueda estar fabricando una pieza en titanio para una pieza de aeroespacio, y mañana en esa misma máquina puedo estar fabricando un molde en acero para poder hacer una inyección de plástico. Por tanto esa flexibilidad junto con la autonomía que aporta esta tecnología al sector industrial es dotar empoderar, al sector industrial de occidente. Y hablo de occidente porque en los últimos años se ha ido mucha producción a países buscando la mano de obra barata. Gracias a esta tecnología hay una menor dependencia a la mano de obra y una capacidad de ser menos autónomos y más flexibles. Y eso es lo que aporta la tecnología de Meltio al sector industrial y la fabricación de piezas de metal.

Atraer talento

El talento se consigue de dos maneras en nuestra humilde opinión. En primer lugar gracias a que a nuestra empresa nunca vienen a trabajar porque ganen más dinero del que ganaban en otras empresas, sino porque la empresa se enamora del perfil de ese candidato o candidata, y el este se enamora del proyecto de Meltio. Si eso no ocurre no podemos trabajar juntos. Y en segundo lugar dentro de la empresa intentamos tener muchos detalles para poder hacer que las personas se sientan cómodas. El hecho de que las personas puedan elegir, entre comillas, su jornada laboral, la opción de tener teletrabajo semanal en el que ellos van marcando qué días vienen o qué días no vienen. Aquellas personas que viven fuera de Linares la opción de tener aquí viviendas disponibles para poder cedérselas durante unos días o unas semanas a los compañeros que aún viviendo en Barcelona, en Valencia o donde sea puedan venir aquí una semana al mes o algo parecido. Al final tenemos psicólogos clínicos dentro de la compañía. Intentamos al final que la gente se sienta cómoda. En tecnología el valor de las compañías son las personas, y las personas muy válidas con mucho talento son capaces de hacer cosas increíbles pero para eso se tienen que sentir felices, confortadas, respetadas y que aportan valor al proyecto y eso es lo que nosotros intentamos ofrecerle. No es fácil, no siempre acertamos, pero es cierto que tenemos una tasa de retención del personal muy alta.

¿Cómo convenceríamos a un emprendedor jiennense para que haga el proyecto?

Nosotros desde Meltio decimos que tenemos dos visiones, tenemos una visión local, para producir, generar, es decir, la oficinal central, el I+D, está aquí en Jaén, en Linares, y teniendo una visión local. Muchos de nuestros proveedores están a menos de 200 o 300 kilómetros de radio lo cual nos permite tener una relación muy directa con los proveedores, pero esta visión local es totalmente opuesta a la que tenemos para la comercialización. La comercialización siempre ha sido global, siempre hemos tenido una visión de que tenemos que comercializar fuera de España y que España nunca podía suponer más de un 3 o un 4 por ciento de la facturación de Meltio global. ¿Qué le aconsejaría a los emprendedores? Hay muchos países donde el producto que podamos diseñar, el producto servicio que se pueda desarrollar desde una provincia como Jaén donde tenemos un balance bastante óptima entre costes, calidad de vida y capacidad para crear cosas, estamos seguros que desde aquí se pueden generar muchos servicios y productos y que se pueden comercializar de manera muy sencilla fuera del territorio nacional. Teniendo en cuenta que el foco no puede ser vender a nivel local o nacional, sino que el foco desde el inicio de la estrategia debería de ser, el poder buscar que mercados internacionales son más adecuados para el producto servicio de ese emprendedor jiennense y que se pueda focalizar. Me limito a un ejemplo: Si un ingeniero en España cobra 40 o 50 mil euros, en Estados Unidos cobra 200 mil, por tanto si somos capaces de ofrecer servicios a Estados Unidos desde España con una cierta calidad, nuestra capacidad de ser competitivos es muy buena. Y la capacidad de tener calidad de vida los empleados aquí en Jaén, es muy alta, pero si lo que pretendemos es vender servicios de ingeniería para empresas de Jaén se complica mucho más esa competitividad. Esto es un ejemplo solo de cómo nosotros recomendaríamos a los emprendedores de que hagan los negocios.

¿Qué echamos de menos de los procesos administrativos a la hora de crear las compañías?

Al final en cada país hay un procedimiento diferente a la hora de crear las compañías, es cierto que España no es un país muy complejo a la hora de crear las compañías, hay países donde es mucho más complicado, también los hay mucho más sencillo. LO más importante es que creo que la política, hablando de todas las instituciones, locales, autonómicas, nacionales, entiendan que la industria y la industria tecnológica es algo esencial para un país. El mundo está cambiando, en los últimos años ha cambiando mucho, todos estos cambios provocan muchos cambios para el sector emprendedor y todo esto tiene que suponer una política activa de cómo generar nuevas industrias en nuestro país. A eso se le acompañan a que ellos pueden crear un marco legislativo como España nación emprendedora, y otras medidas que se pueden llevar a cabo para que los emprendedores lo tengan más fácil, pero al final aquí hablamos de una cosa muy sencilla, y es, si nosotros vamos a crear una compañía o estamos creando una compañía en distintos países, España tiene la oportunidad de convertirse en un líder mundial de la tecnología, de la industria tecnológica, porque los ingenieros que son quienes hacen las empresas tecnológicas buscan calidad de vida y hay pocos países con mayor calidad de vida a ofrecer que España. Por tanto muchos ingenieros querrán vivir en España, si tienen posibilidades de desarrollar una carrera profesional de éxito. Si ellos quieren vivir en España y desarrollar una carrera profesional de éxito, imaginaos que España pusiese el mismo cariño que puso hace 20 años para convertirnos en una potencia mundial en la construcción, porque todo el mundo teníamos vivienda, o hace 10 años nos convertimos en la potencia del turismo porque un presidente del Gobierno decidió que de la crisis se salía apostando por el turismo y apostando por un turismo más masivo, o de mayor calidad, en los últimos años, los cocineros, las estrellas michelín se convierten en el paradigma de este mundo. Imaginemos que España decide que el foco va a ser generar una nueva industria en el país, como ya pasó en el turismo o como ya pasó en la construcción, nos convertiríamos en una de las grandes potencias mundiales. ¿Qué es lo que echo de menos? Cariño, que la política y las instituciones entiendan que la industria tecnológica es la creación de alto valor, de puestos de trabajo de gran remuneración, que luego acarrean puestos de trabajo de un nivel inferior en cuanto a cualificación, de servicios, etc. Pero si no apostamos por los salarios, por los puestos de trabajo de alto valor, difícilmente desarrollamos la de los servicios.

La marina de Estados Unidos, supuso un respaldarazo a toda la plantilla de Meltio por éxito de poder reconocer públicamente, fue un punto de inflexión que nos puso en el escaparate del sector militar y defensa a nivel mundial.

El ser un proveedor estratégico para defensa y haber recibido uno de los galardones del Premio xTech del Departamento de Defensa de Estados Unidos, igualmente supone, primero, un respaldarazo a toda la plantilla y a todas las familias de los trabajadores de Meltio porque dedicamos mucha energía, mucho cariño, mucho esfuerzo a poder desarrollar esto. Y en segundo lugar, supone una manera de poder ser mucho más visibles dentro del departamento de Defensa, que no en vano es el presupuesto más grande militar y defensa y que para nosotros supone una oportunidad, tanto en ese sector como la referencia que supone a otros sectores industrial lo que pasa en el sector militar y de defensa, que en las últimas décadas siempre ha sido la vanguardia, al innovación, la punta de lanza de las nuevas tecnologías.

Las líneas estratégicas de la empresa es poder ser escalables, estar preparados para producir, cuatro o cinco veces más de lo que producimos ahora mismo, tener un estándar de calidad a nivel mundial, es decir, tener una muy alta calidad en la producción y para nosotros es muy importante poder seguir siendo innovadores, desarrollar nuevas tecnologías, evolucionar las tecnologías actuales y ser capaces de poder entregar a nuestros clientes diferentes productos en los cuales podamos superar sus expectativas, que sin lugar a dudas es nuestro éxito, intentar superar las expectativas.

En cuanto a las carencias de Jaén referente a otros. Jaén al final tiene en mi opinión personal dos grandes carencias. La primera carencia que es de infraestructuras, que tenemos un tema de ubicación, de déficit de infraestructuras de transportes, de aeropuerto, es decir, todo sería diferente si el aeropuerto de Granada estuviese entre Jaén y Granada, en vez de entre Granada y Málaga que ya tiene aeropuerto. Todo sería diferente si tuviésemos un Ave que nos lleve a Madrid y estuviésemos en un par de horas en una distancia cómoda del Aeropuerto de Barajas. Infraestructuras para mí es el principal punto, y el segundo punto creo que es un tema de cultura. Creo que Jaén tiene un problema y es que la población tiene bastante dinero, pero es cierto que es un dinero que no se mueve en emprendimiento. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad, no hay necesidad de emprender. Cuando un león acaba de comer se echa la siesta no se pone a cazar de nuevo, por tanto creo que Jaén tenemos que generar ese ecosistema, ese caldo de cultivo que permita que junto con la Universidad de Jaén, que es un actor muy importante, junto con las políticas activas que hagan las instituciones, por supuesto nosotros los empresarios creemos que tenemos que crear ese caldo de cultivo, que permita que surja, esa vena emprendedora y que permita creernos, que desde aquí podemos generar productos y servicios que serán muy en demandados en otros muchos países del planeta.