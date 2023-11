El silencio de los corderos

Anda el socialismo de cargo intentando explicar al líder, lo hacen con toda la precaución de quienes no pueden citarse porque la hemeroteca la tienen llena de cadáveres en forma de titulares tajantes, certeros y pretendidamente creíbles. El presidente mutante es un prodigio de la naturaleza, mezcla todas las argucias del mundo salvaje para no extinguirse, se camufla, cambia de color, se mimetiza, en definitiva, y atrás quedan los demás, también los suyos.

Un séquito desnortado que anda a lo “walking dead”, balbuceando frases ininteligibles, a modo de letanías que reciben cuando cae la noche y repiten una y otra vez para convencerse primero y poder salir a la calle por la mañana. En esas deambula aquella dama íbera de atuendo ajado, la túnica de lino manchada por la actualidad y la trenza desmadejada. Carmen Calvo se llamaba, hoy es una guerrera de tribuna afanada en barrer sus huellas recientes, como el mito de Penélope, pero con escoba. Con una soberbia patricia nos dice que no sabemos nada, que ella lee el futuro en las piedras y que es prima hermana de la dama de Elche. Es el sacrificio diario que exige el líder para poder seguir con su sonrisa de “Joker” y da igual lo que se os pase por la cabeza, porque como cargos orgánicos jurasteis obediencia debida.

Trasunto de “Yo, Claudio”, la novela de Robert Graves. No pretendas entender cómo llegué a ser emperador, a pesar de no estar destinado a ello, y por seguir la línea argumental cómo fui capaz de instaurar una monarquía disfrazada de República. Si quieren alguna analogía más, Claudio también escribió su “Manual de resistencia”, como autobiografía particular. Sánchez, al contrario que el emperador, no tartamudea, y desde su agraciada y apolínea figura no tuerce el gesto ni cuando no se cree ni una palabra de lo que dice. Quedará por ver si como aquel, el todopoderoso escribirá una segunda parte en la que reconocerá las cosas impías que estuvo obligado a realizar: “Ningún gobernante puede hacer otra cosa. He puesto el bien del Imperio (quizá su imperio) antes de todas las consideraciones humanas. Para mantenerlo libre de facciones he tenido que cometer muchos crímenes”.

El sanchismo derriba los bustos de González, Guerra... No hay espacio para venerables discursos, “chochean”, bromean sobre los estribillos de estos “The Blues Brothers” de acento sevillano. Hasta Rubalcaba estorbaría hoy. El solar ideológico es tremendo. Es un nuevo paganismo de autor y como el chamán y las nubes se acuña un nuevo testamento cada día y, claro, así no hay Dios que fije la doctrina. Como estará el asunto que el ufano Zapatero es hoy apóstol.

Quizá, como los primeros cristianos, en tiempos de los romanos, un nuevo socialismo patrio esté forjándose en las catacumbas de la actualidad. Sería la mejor noticia para el partido ante los tiempos duros que llegarán y también para esta España "aparcelada" que necesita de un PSOE fuerte.

Aquí, por tierras andaluzas y jiennenses, prietas las filas, no hay un García-Page que, al menos, marque un mínimo terreno. No hay una línea propia, todo de manual, todo les parece bien y aunque la puerta del redil esté abierta, aunque hayan visto al resto sacrificarse para nada, no escapan, aguardan no se sabe a qué... Es el silencio de los corderos.