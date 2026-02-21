María Jesús Montero defiende el papel del PSOE en el desarrollo de Andalucía: "Nunca me fui, he trabajado por ella desde el primer día"

Con música, aplausos y letra de poemas de Federico García Lorca, la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE, María Jesús Montero, entraba al pabellón de Palacio de Ferias y Congresos de Jaén para protagonizar el acto conmemorativo del partido del 28F. Durante su intervención, la vicepresidenta y ministra de Hacienda apeló al papel histórico del socialismo en el desarrollo del Estatuto de Autonomía y la defensa de los servicios públicos como seña de identidad de la región andaluza.

Ante la atenta mirada de los socialistas, Montero recordó todas las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España en pro de los andaluces, especialmente tras el paso del tren de borrascas que ha provocado deterioros en los municipios de la región. Desde ayudas directas a los agricultores que aún no han podido terminar con la campaña de la aceituna debido a las inundaciones, pasando por las familias que aún no han podido regresar a sus casas hasta los Ayuntamientos que están gestionando los daños en sus términos municipales, la candidata socialista a las elecciones andaluzas adelantó que se está trabajando por agilizar el proceso lo antes posible y criticó la ejecución de Moreno Bonilla: "Esperamos que esas ayudas no esperen a junio sino que se pongan en marcha ya, algunos son muy rápido posando y muy lentos gestionando".

Tal y como adelantaba el lema de su campaña, "Defiende lo público", la vicepresidenta puso el acento en los servicios públicos de Andalucía como motor del desarrollo de la autonomía, que "en los últimos ocho años, se ha perdido esa hambre y esa ambición de ser referente". "Moreno Bonilla entiende que el andalucismo es una expresión cultural, pero que no representa la identidad del pueblo andaluz con su capacidad", sentenció. En ese punto, Montero apeló al espíritu combativo del pueblo andaluz para poner en marcha el cambio. "Sabíamos que la única manera de romper los límites que planteaba esa desigualdad, era nuestra autonomía. ¿A dónde vamos a llegar con quienes piensan que con la salud o la educación se puede hacer negocio?", cuestionó.

Acto en defensa de los servicios públicos para celebrar el 28F en Jaén / Esther Garrido

Montero reclamó además que la política deje de bloquear iniciativas útiles para Andalucía por simple enfrentamiento partidista. De esta manera, criticó el rechazo a la condonación de la deuda por parte del actual presidente de la Junta: “Dicen que no porque viene del PSOE, porque viene de mí y no hay nada peor en la política que despreciar propuestas solo porque vienen del adversario". Así, lanzó un mensaje directo a Juanma Moreno en el que pidió que explicase que decisión iba a tomar y afirmó que "esto es bueno para Andalucía y lo vamos a hacer porque seré yo quien lo firme como presidenta de la Junta de Andalucía”.

De cara a las elecciones, la candidata presentó sus promesas de cara a un gobierno en la Junta de Andalucía: la creación de una Ley de lenguas andaluzas para preservar y promover la identidad cultural; un refuerzo de la Formación Profesional con plazas accesibles y sin costes prohibitivos; y el impulso definitivo a la ciudad sanitaria de Jaén, con infraestructuras de vanguardia, investigación y atención individualizada.