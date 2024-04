AD Ceuta - Linares Deportivo: duelo de contrastes en el Alfonso Morube

AD Ceuta y Linares Deportivo protagonizan este domingo (12:00 horas, FEF TV) un duelo de contrastes. Por un lado, los ceutíes llegan en alza, acumulan seis jornadas sin perder y se han aupado a la quinta posición en la pelea por el play off de ascenso. Enfrente, el Linares Deportivo, muy necesitado en su lucha por evitar el descenso.

El cuadro azulillo llega al envite con ganas de revertir su difícil situación deportiva. La derrota ante el Antequera CF complicó las cosas a nivel clasificatorio. Además, los resultados de ayer tampoco acompañaron en exceso: victoria del Mérida AD ante el Algeciras (3-1), que aleja a los emeritenses a seis puntos del Linares Deportivo, y empate del San Fernando CDI ante el Intercity, que les permite igualar a los azulillos con 32. El límite de la permanencia lo marca el Atlético Sanluqueño, que visita esta tarde Antequera (20:00 horas).

El Linares Deportivo debe ganar para meter presión a sus rivales y dar un golpe en la mesa. Su técnico David Campaña, cuestionado durante las últimas semanas, no podrá contar con Javi Duarte, por acumulación de amonestaciones, ni con Fran Carnicer, que no podrá ser de la partido por motivos contractuales, firmados tras su salida de Ceuta en invierno.

En la primera vuelta, los azulillos vencieron en Linarejos (2-1) y a ese precedente se agarran para intentar presentar batalla en un estadio Alfonso Morube, que se prevé que presente una gran entrada.

AD Ceuta: enrachado e inmerso en la pelea por el play off de ascenso

La AD Ceuta es uno de los equipos más en forma del grupo II de la Primera Federación. El plantel dirigido por José Juan Romero suma cinco triunfos y un empate ante el Málaga CF, a domicilio, en las últimas seis jornadas de competición.

Esos números le han permitido meterse de lleno en la pelea por la fase de ascenso, ocupando la quinta plaza con 50 puntos, aunque perseguido de cerca por el Recreativo de Huelva (49) y Real Murcia (47).

En cuanto a su plantilla, cuentan con jugadores contrastados en la categoría. Algunos, de grato recuerdo en Linarejos como Lolo González o Meléndez, y de trayectoria destacada como Rodri Ríos o Cedric. Para el partido, tendrán las dos bajas por sanción de sus defensores Fran y Alain, por ciclo de cinco amarillas.

En la rueda de prensa previa al partido, José Juan Romero indicó que "en esta categoría no hay ningún partido fácil. Son más peligrosos los que tienen que salvarse que los que están arriba. Yo no me atrevería a decir que este Linares estará en Segunda Federación, es más, creo que se va a salvar. Es el partido más complicado que tenemos en casa en lo que queda de temporada"