Carlos Fernández: goles para alimentar las esperanzas de ascenso del Real Jaén

El Real Jaén ha mejorado notoriamente en las últimas semanas, impulsado por las nuevas incorporaciones llegadas en el mercado invernal. Uno de los principales culpables del cambio y de la buena racha que vive el equipo es Carlos Fernández.

El delantero ubetense regresó al Real Jaén, tras su paso por el equipo lagarto en la temporada 2020-21, procedente del Ibiza Islas Pitiusas, del grupo 18 de Tercera Federación. "Estoy muy contento. He vuelto a Jaén después de mi primera etapa y desde el principio me he encontrado muy a gusto con mis compañeros. Estoy jugando y encima llevamos una buena racha de victorias. Disfruto del día a día", explica Carlos Fernández a Jaén Hoy.

Su vuelta se gestó a fuego lento, ya que fue uno de los objetivos de 'Puskas' desde casi el arranque de la competición. "Estaba en Ibiza y a partir de octubre o noviembre empecé a tener conversaciones con 'Puskas', con el que guardaba una buena relación de mi primera época aquí. Allí no estaba al cien por cien de confianza, tuve una lesión de tobillo que me dejó parado un mes y pico y desde que me llamó tenía la cabeza solamente en venir", argumenta.

El hecho de volver a casa fue uno de los motivos que le llevó a tomar esa decisión, después de una trayectoria amplia que le ha llevado a vestir la camiseta de clubes importantes como Recreativo de Huelva, Hércules CF, Villanovense o UD Logroñés y de conocer el fútbol de Vietnam. "Estar en casa me aporta una tranquilidad muy grande. Llevo muchos años en el fútbol, de un lado a otro, y me apetecía asentar la cabeza cerca de casa y encima jugar en un equipo con el Real Jaén". En ese sentido, insiste en que "aunque en Ibiza estaba bien a nivel personal, en lo futbolístico necesitaba un cambio de aires y el mejor sitio para ello era aquí en Jaén".

Un delantero vive de los goles y desde su llegada Carlos Fernández es el principal estilete ofensivo del equipo con cuatro goles en las siete jornadas que ha disputado. El último de ellos, el segundo tanto de la victoria del pasado domingo en Huétor Tajar. "Fue una batalla de principio a fin. Fuera de casa estamos demostrando que somos un equipo solvente. Sufrimos, pero es normal en un campo así y ante un buen rival", indica.

El objetivo de Carlos Fernández es seguir ayudando al equipo con goles y trabajo para sacar un resultado positivo esta tarde en casa ante el CD Huétor Vega y seguir la persecución de la primera plaza del Juventud de Torremolinos. "Tenemos muchas ganas de competir para mantener la dinámica, aunque viene un equipo que nos pondrá las cosas difíciles. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar todos los partidos que podamos. No tenemos que fijarnos en el Torremolinos, sino en nosotros mismos y más adelante se verá si hemos recortado la distancia", señala.

A sus 33 años, Carlos Fernández reconoce que se siente bien tanto en el esquema de dos puntas, compartiendo parcela con Fernando, como cuando le toca ser el referente con dos extremos abiertos y un mediapunta. "Me siento bien físicamente, que es lo importante. Me suelo mover por sentimientos y ahora mismo mi idea y mi necesidad era estar aquí en el Real Jaén". Sus goles alimentan las esperanzas de ascenso de la afición lagarta.