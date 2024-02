José Carlos: la amenaza quesadeña del CD Huétor Vega

El CD Huétor Vega, rival mañana del Real Jaén, cuenta en sus filas con viejos conocidos del fútbol de la provincia como Jorge Vela (ex de Real Jaén y UDC Torredonjimeno), Jorge Sánchez (ex de Linares Deportivo, Martos CD o Atlético Mancha Real) o Luis Lozano (ex de Linares Deportivo o Atlético Mancha Real). Junto a ellos, empieza a despuntar un joven delantero de 20 años, natural de Quesada (Jaén): José Carlos.

Canterano del CD Quesada, donde pasó por todas sus categorías inferiores hasta el juvenil de Liga Nacional y su debut con el sénior con apenas 15 años, José Carlos se define a sí mismo como un "delantero posicional, bastante peleón, que aprovecho mi físico para ir al espacio y que va bien de cara a portería".

José Carlos cumple su segunda temporada en Tercera Federación, en las filas del CD Huétor Vega. Antes, salió de Quesada para militar en el División de Honor Juvenil del Santa Fe y del Granada CF, en el que sufrió una grave lesión en el isquio, que le mantuvo varios meses apartado de los terrenos de juego. "En el verano de 2022 empecé a entrenar en pretemporada con el Huétor Vega sin saber si finalmente iba a tener ficha. El cuerpo técnico y la directiva de la temporada pasada me aguantaron hasta que estuve al cien por cien. Aquí estoy muy feliz, es como una familia, y ese fue uno de los motivos que me hizo renovar", explica el atacante a Jaén Hoy.

Esta temporada, con Thierry como entrenador, José Carlos está creciendo en importancia dentro del equipo. Acumula 22 encuentros disputados entre Copa RFAF y liga, 15 de ellos como titular, y tres goles. "El míster nos pide a la gente de arriba que intentemos buscar el espacio a la espalda de la defensa, que nos hagamos fuertes, luchemos, corramos y que demos continuidad al juego", señala.

El CD Huétor Vega llega al partido ante el Real Jaén después de vencer al CD Torreperogil (1-0) y romper una mala racha de seis semanas sin conocer la victoria. Ese triunfo le mantiene séptimo, a 3 puntos del play off. "Las sensaciones está siendo bastante positivas. A principios de temporada tuvimos una racha buenísima, de seis victorias seguidas, luego nos vino la mala, pero el equipo trabaja bien y siempre compite", indica José Carlos.

El Nuevo La Victoria, un lugar especial

Sobre el partido de mañana (16:00 horas), reconoce que va a ser "complicado, porque es un campo difícil, muy grande y ante un rival duro, pero estamos seguros de que vamos a sacar algo positivo". El duelo será especial para él por su faceta jiennense. "Mi debut en Tercera Federación fue precisamente el año pasado en el Nuevo La Victoria. He visto al Real Jaén en categorías superiores, en Segunda A y en Segunda B, y al final jugar en tu tierra siempre te da un plus de ilusión y de ganas", nos cuenta.

Enfrente se reencontrará con un paisano quesadeño, que también salió de la cantera del CD Quesada y que está brillando en el centro del campo del Real Jaén: Juanma Porro. "Juanma es un grandísimo jugador y espero que le vaya muy bien. En Quesada siempre se ha trabajado muy bien con la cantera y hemos tenido la suerte de sacar futbolistas muy buenos como él o Adri Delgado, entre otros".

Mientras compagina sus estudios por la mañana en un grado superior relacionado con el deporte, por las noches, José Carlos entrena para seguir mejorando en el mundo del fútbol. De momento, es una de las amenazas del Huétor Vega para acabar con la buena marcha del Real Jaén.