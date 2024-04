La madre del menor hallado muerto en Jaén está hospitalizada y bajo custodia policial

La madre del menor de seis años que ha aparecido muerto en una vivienda de Jaén capital se encuentra en el Hospital Neurotraumatológico bajo custodia policial aunque no en calidad de detenida, según según apuntan fuentes de la Policía Nacional. Otras fuentes que desvelan además que el motivo de la muerte del menor ha sido violento y que los primeros indicios apuntan a la asfixia.

El barrio de la Merced, uno de los más antiguos de la capital, se encuentra totalmente consternado por la noticia. Muchos de los vecinos rechazan atender a los medios de comunicación alegando estar muy afectados por lo sucedido. No es el caso de Ascensión Martínez quien ha afirmado que la voz de alarma ha saltado a las 8:45 horas.

"He escuchado unos gritos exagerados. Pensé que era un matrimonio que se estaba peleando o los niños pasando por la calle y que las madres les estarían chillando. Una vecina sí que me ha contando que ella ha escuchado como gritaban "mi hijo, mi hijo, mi hijo", pero yo no he distinguido lo que decían. Al rato han llegado la ambulancia y la Policía y ha bajado mi marido, que ya ha sido el que me ha contado todo lo que había pasado

El responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén ha ordenado el levantamiento del cadáver del menor de seis años, que minutos antes de las 12:00 horas ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para la práctica de la autopsia. El cuerpo del menor no presentaba signos de violencia externa, no así su madre, que ha sido atendida y trasladada a un centro hospitalario para ser atendida de heridas de arma blanca en manos y piernas, supuestamente autoinflingidas. En el interior de la vivienda han estado trabajando agentes de Policía Judicial y Científica. Hasta el lugar del suceso también se trasladó la fiscal de Jaén especializada en Violencia sobre la Mujer.