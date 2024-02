Emilio Fajardo: "Una quinta jornada consecutiva ganando nos daría mucho"

El Real Jaén CF busca este domingo su quinto triunfo consecutivo en la visita del CD Huétor Vega (16:00 horas) al Nuevo La Victoria. En la rueda de prensa previa al partido, el técnico del Real Jaén, Emilio Fajardo ha valorado el fichaje del lateral izquierdo Urtzi Uriondo y ha repasado como llega el equipo al encuentro.

Sobre la incorporación de Uriondo se ha mostrado "contento, porque faltaba un lateral izquierdo y ya lo hemos firmado. Ya tiene cursada la ficha y hay que ver cómo viene físicamente en estos entrenamientos".

En cuanto al juego del equipo y la sufrida victoria en Huétor Tajar, Emilio Fajardo ha manifestado que "estamos en Tercera Federación, vamos a campos muy reducidos, en los que en cualquier centro o saque de banda te hacen daño...hay que sufrir en ese tipo de campos". Ha insistido en que "el equipo es muy ambicioso, busca el 0 - 2 después del 0 - 1, se hace fuerte, se hace rocoso".

Respecto al CD Húetor Vega y la derrota sufrida en la primera vuelta en Las Viñas (1-0), ha reconocido que no hay ánimo de revancha. "En el vestuario no se habla de eso. Se habla de que una quinta jornada consecutiva ganando nos daría mucho. Ahora mismo podríamos dejar al Huétor Vega, que pelea por entrar en el play off, a 13 puntos".

Por último, a expensas del estado físico de Uriondo, ha indicado que el equipo cuenta con la baja confirmada de Mario Martos y la duda de Juampe, "que lleva toda la semana entre algodones".