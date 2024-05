La Carrera Escolar La Gloria del Colegio Cooperativa Andrés de Vandelvira celebra su XXXV edición este viernes

Este viernes 10 de mayo a partir de las 10:00 horas se celebra la XXXV edición de la Carrera Escolar La Gloria, que organiza el Colegio Cooperativa Andrés de Vandelvira en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén.

A la presentación del acto, asistieron el presidente y director del centro educativo, José Luis Ortega y Manuel Alcalde, respectivamente; el concejal de Deportes, José María Álvarez; el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Francisco Solano; la edil de Educación, Maribel López, la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; la presidenta de la Asociación de Madres y Padres “Arquitecto Vandelvira”, Nieves Serichol, y su homóloga en la Asociación Provincial de Autismo Jaén “Juan Martos Pérez”, Manuela Gálvez, a cuyo colectivo irá destinado todo lo recaudado por la organización a través de las inscripciones.

Más de 1.300 personas, entre alumnos, padres, madres y profesores de 17 centros educativos de la capital han abonado la simbólica cantidad de un euro para participar en esta tradicional prueba con tintes solidarios. José María Álvarez destacó que llegar a 35 ediciones es “sinónimo de evento deportivo más que consolidado y que, sin lugar a dudas, ha tenido que tener éxito, por lo que estamos encantados de poder colaborar un año más”. “Toda actividad deportiva debería tener siempre un componente solidario y, en este caso, lo tiene con una asociación que tanto lucha por sus usuarios”, añadió el concejal.

En la misma línea se expresó José Luis Ortega, que, además de definir la carrera, por historia, como “la hermana pequeña de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón”, subrayó que “somos una cooperativa y dentro de nuestra filosofía, no solo con los niños sino también a nivel empresarial, dedicamos bastantes esfuerzos a trabajar cualquier tema social que se nos plantee dentro del barrio o de la ciudad".

Manuel Alcalde, por su parte, quiso agradecer la presencia de las autoridades, la aportación de los patrocinadores y, sobre todo, “el hecho de que los directores y directoras de los centros educativos de Jaén participantes en la carrera marquen siempre este día en su calendario para parar con nosotros un buen ratito con su alumnado”.

La atleta Sheila Prados, madrina del evento

La carrera no tiene carácter competitivo, pero se han establecido diferentes categorías: benjamín, alevín, infantil y cadete. Los tres primeros clasificados de cada una de ellas, tanto chicos como chicas, recibirán un trofeo y material escolar. La madrina de la edición de este año será la atleta del Unicaja Jaén Paraíso Interior Sheila Prados, campeona de Andalucía de los 60 metros vallas en pista cubierta, entre otros logros.

El recorrido de la XXXV Carrera Escolar La Gloria es el siguiente: Salida en la puerta del Colegio Cooperativa Andrés de Vandelvira, carretera de Jabalcuz, carretera Fuente de la Peña, calle Ejido de la Alcantarilla, c/ Manuel Jontoya, c/ Ramón y Cajal, c/ Campanas, Catedral de la Asunción, c/ Carrera de Jesús, Glorieta Lola Torres, c/ Juan Montilla y meta en carretera de Jabalcuz.

La recogida de dorsales tendrá lugar en la secretaría del centro hoy (de 17:00 a 20:00 horas) y mañana de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde, y de 5 a 8 de la tarde.