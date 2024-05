Fidel Castillo volverá a luchar por la victoria de la FIA European Cup for Cross-Country Bajas junto a Ahúja Racing

El joven equipo de universitarios, que inició su temporada 2024 hace apenas unas semanas, con su presencia en el VI Rallye TT Jaén Mar de Olivos, participa nuevamente en la FIA European Cup for Cross-Country Bajas, siendo su primera prueba la Baja TT Dehesa Extremadura de este fin de semana.

La apuesta de Ahúja Racing para esta temporada volverá a ser Fidel Castillo al volante del Can-Am Maverick x3. Sin embargo, el equipo ha informado recientemente en redes sociales que el copiloto de esta temporada no será Marc Solà, quién ha emprendido un proyecto diferente en el que le desean el mayor de los éxitos.

Así mismo, el equipo ha hecho énfasis en sus intenciones de hacerse con lo más alto del pódium del campeonato durante esta temporada, así como nos ha recordado su objetivo a largo plazo, que no es otro que el DAKAR.

Fidel Castillo promete acción: “Vamos a ir a por todas. El año pasado quedamos muy satisfechos con el resultado, pero este año queremos mejorarlo. No podemos prometer que vaya a pasar, pero al menos lo vamos a luchar. Va a ser una nueva experiencia con mi nuevo copiloto, del que estoy seguro que voy aprender mucho, y por supuesto, con el que voy a disfrutar".

El piloto también tuvo unas palabras de cariño para Marc Solà: “El tiempo que he pasado con Marc ha sido increíble, he aprendido mucho con él, he disfrutado, hemos crecido como equipo… Le estoy muy agradecido por haberse unido al proyecto y por haber confiado ya no en el equipo, sino en mi desde el principio. Le deseo mucha suerte en todos los proyectos que emprenda. Siempre estaré apoyándole.”

En su año de debut, el equipo logró proclamarse subcampeón de su categoría del Campeonato Europeo, Esta temporada arranca con ilusión y ganas en casa, en la cita con la Baja TT Dehesa Extremadura, que se inicia este viernes con la etapa prólogo.