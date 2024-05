Dani Rodríguez, de cara a la Final Four de la Copa del Rey: "No me considero favorito, pero sabemos que tenemos opciones"

El Jaén Paraíso Interior FS está preparando a conciencia la ilusionante cita de la Final Four de la Copa del Rey que disputa este fin de semana en Sevilla.

Esta mañana, el presidente de la entidad, Germán Aguayo, su entrenador Dani Rodríguez, y su capitán Mauricio, han atendido a los medios de comunicación como previa al evento.

"Es una cita importante para nosotros. Tenemos que valorar estar en otra Final Four. Va a ser una competición complicada", señaló el técnico jiennense. En la misma línea, se expresó el máximo mandatario amarillo, que espera a alrededor de 2.500 aficionados amarillos en Sevilla. "Esperamos una Final Four bonita, que afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas, y en la que el desplazamiento de la Marea Amarilla va a ser masivo, gracias a los ocho autobuses subvencionados, cinco por Diputación Provincial y tres por el Ayuntamiento de Jaén".

Sobre cómo llega la plantilla, Mauricio indicó que "muy bien, hemos tenido prácticamente dos semanas para preparar el partido y llegamos con mucha ilusión".

Jimbee, el rival más difícil a priori

Jimbee Cartagena será el contrincante en las semifinales (Sábado, 19:30 horas). Dani Rodríguez señaló que "es el rival más difícil por clasificación, por su gran temporada, en la que son el único de los cuatro que ha ganado un título (Supercopa de España), algo que llevaban buscando muchos años para afianzar el proyecto. Tiene una plantilla top, con individualidades que te rompen el partido".

En sentido, el entrenador jiennense se quitó favoritismo, aunque se haya "creado un aura en torno al Jaén Paraíso Interior FS siempre que nos metemos en este tipo de torneos". "No me considero favorito. Sabemos que tenemos opciones y vamos con mucha ilusión. Va a ser una Final Four diferente con nuevo campeón".

Por último, tanto Mauricio como Dani Rodríguez recordaron las tres finales perdidas, que "se escaparon por pequeños detalles" y que suponen "una motivación", en palabras del cierre. "Quizás se nos debe una porque hemos estado muy cerquita, pero eso no nos garantiza nada. Tenemos que hacer un partido muy serio y muy práctico", comentó el míster.