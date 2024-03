El Jaén Paraíso Interior FS se reencuentra esta tarde con su competición más amada, la Copa de España. Diez de sus quince jugadores han saboreado las mieles de levantar el trofeo por antonomasia del fútbol sala español vestidos de amarillo. Sin embargo, la Copa de España también es especial para los que la viven por primera vez con la camiseta del Jaén Paraíso Interior FS. En Jaén Hoy hemos querido palpar esa sensación de la mano de Dani Zurdo. El ala de 24 años (Bedmar, 1999) se estrena en el torneo copero en un gran momento de forma y siendo una de las revelaciones del curso, con goles memorables.

Pregunta: - ¿Qué supone para un debutante como tú jugar en una competición tan especial como es la Copa de España? Dani Zurdo: - Jugar la Copa de España es un sueño para mí. Es algo que he querido desde pequeño. Voy a ser debutante en un equipo campeón, al que la Copa de España se le da de diez, así que lo afronto con muchas ilusión y con muchas ganas.

Pregunta: En la plantilla del Jaén FS hasta diez jugadores han levantado el título de la Copa de España. ¿Te han comentado algo tus compañeros de lo que supone la Copa de España?Dani Zurdo: - Ya he vivido la Copa desde fuera, pero me han comentado que el ambiente es diferente desde dentro. Ya lo he notado en la intensidad de los entrenamientos de esta semana. Está en juego el título más importante de la temporada y es muy bonito e inspirador ver a la gente tan concentrada.

Pregunta:- ¿Dónde estabas en 2015, 2018 y 2023 cuando el Jaén FS ganó sus tres trofeos?

Dani Zurdo: - La de 2015 me pilló muy pequeño y no seguía mucho el fútbol sala. La de 2018 sí me pilló animando, y el año pasado estuve en Granada viendo el torneo. Sentí mucha alegría por el equipo de mi tierra. Ahora que estoy aquí, espero que sigamos consiguiendo éxitos.

Pregunta: - Dani Rodríguez ha comentado en la previa que no ve al equipo candidato al título por la imagen en los últimos partidos. ¿Cómo crees que llega el equipo a Cartagena?

Dani Zurdo: - Yo sí nos veo candidatos a la Copa de España, porque tenemos una gran plantilla. Es verdad que llevamos dos o tres partidos que nos está costando sobre todo arrancar el partido y eso nos está penalizando. Contra Noia quizás nuestra cabeza estaba ya más pensando en la Copa. Pero al final, era un partido en el que independientemente del juego, que no fue ni bueno, ni fluido, teníamos que sacar los tres puntos e hicimos lo más difícil que fue dar la vuelta y ganar a un equipo que tiene jugadores de calidad.

Pregunta: - De cara al partido de esta ante Manzanares, ¿qué tipo de eliminatoria esperas?

Dani Zurdo: - Un partido durísimo, de alto voltaje. Va haber mucho contacto físico. Espero un marcador corto, ajustado, en el que los dos equipos vamos a estar dentro del partido. Se va a decidir por los pequeños detalles que marcan la diferencia en estas competiciones cortas.

Pregunta: - A nivel personal, en tu primera campaña en el Jaén Paraíso Interior FS sumas ya 11 goles, igualando tu mejor registro en Primera División. Además alguno de ellos de muy bella factura como ante Córdoba. ¿Te ves repitiendo un gol de ese estilo en un escenario como la Copa de España?

Dani Zurdo: - Es algo que no se piensa, sino que sale. Yo quiero hacer una buena Copa de España, trabajar mucho y bien para el equipo. Tenemos un equipazo y podemos llegar lejos en esta Copa. Si cae algún gol de esos, pues mucho mejor.

Pregunta: - ¿Qué papel crees que puede jugar la Marea Amarilla, que siempre está con vosotros y más si cabe en la Copa de España?

Dani Zurdo: - Es clave, como en todas las competiciones que jugamos. Siempre nos acompañan a todos lados. Van a ser un sexto jugador que nos va alentar en los malos momentos. Nos van a arropar e independientemente de lo que pase, siempre responden. Tengo muchas ganas de ver Cartagena de amarillo.

Pregunta: - Tú eres un jugador que ha surgido del fútbol sala de la provincia. Estuviste en Cabra, en las categorías inferiores del Jaén FS, en Baeza...antes de dar el salto a Xota y tu paso por Santiago y El Ejido. Cuando echas la vista atrás y ahora te ves ante esta oportunidad de jugar una Copa de España, ¿qué te viene a la cabeza?

Dani Zurdo: - No ha sido fácil, nadie me ha regalado nada. Ha sido un camino costoso y que sigue costando porque mi meta siempre va a ser llegar más alto. Cuando miro hacia atrás y veo lo que estoy consiguiendo, siento orgullo por mi familia, por mis amigos, por los míos y por la ayuda que me han dado. Mi camino todavía es corto y espero llegar mucho más alto.