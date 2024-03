Los líderes de la Marea Amarilla hacen un llamamiento para la Copa: “Nos vamos a dejar la garganta”

La Copa de España de fútbol sala ya ha empezado pero lo hará este viernes para Jaén. El Jaén Paraíso Interior FS defenderá el título obtenido en Granada y para que llegue su cuarto título los líderes de la Marea Amarilla hablan con Jaén Hoy para lanzar un llamamiento.

Furia Amarilla debuta en la Copa

Daniel Hidalgo es el presidente de la Furia Amarilla, la grada de animación de reciente creación del Jaén Paraíso Interior FS. Él es ya un veterano en las Copas de España pero esta nueva agrupación debuta en el torneo. “La Copa es la cita marcada en el calendario de todos a los que les gusta el fútbol sala. Puede salir un año malo y no entrar en play off o caer pronto en la Copa del Rey, pero en la Copa de España hay que estar”, resume sobre la importancia que esta competición tiene en una temporada de los amarillos. “Cuando Jaén no está en la Copa hay tristeza todo el año”, sentencia.

Él estará junto a una veintena de sus compañeros en Cartagena y explica que lo que se vive en la sede de esta competición es “indescriptible”. “Vamos a muerte con nuestro equipo pero son cuatro días para disfrutar y, si perdemos, disfrutaremos con el resto de aficiones”, añade sobre el ambiente que espera. Afirman que desde Furia Amarilla viajan “con mucha ilusión” y con los bombos en el maletero. “Animaremos como lo hacemos siempre, cantando todo el partido. Intentaremos que se nos oiga y tirar del carro. Esperamos que el resto de peñas no sigan y nosotros las seguiremos a ellas para que el equipo note esa energía”, resumen.

Olivo Mecánico llega a Cartagena con un ‘as’ bajo la manga

Suele ser colorida la Marea Amarilla en una grada pero la peña Olivo Mecánico se ha propuesto que el amarillo vuelva a deslumbrar en tierras murcianas. Así lo desvela su presidente, José Luis Redondo, quien afirma que el centenar de miembros que se desplazarán a Cartagena van a desplegar un tifo y con “una gran sorpresa”. “La Copa de España es ya una droga que nos absorbe cada vez más, se demuestra año tras año. Mueve un gran número de seguidores. A los hechos me remito”, afirma Redondo.

También prometen un regalo para los hinchas amarillos desplazados y que se dejarán la voz desde la grada para que su equipo revalide título. “Vamos con la misma ilusión de siempre o tal vez un punto más de ilusión. Sería ponernos al frente del ranking de los últimos 10 años”, expone el presidente de Olivo Mecánico.

Los del 27 volverán a estar presentes

Otra de las peñas veteranas del club es ‘Los del 27’ que volverán a estar en Cartagena acompañando a su equipo. Luis Carlos García habla en nombre de los compañeros que se desplazarán al decir que la Copa “es uno de los momentos más importantes del año”. “La ciudad se vuelca y la gente se coge incluso días en el trabajo para poder viajar con su equipo. Animaremos como siempre”, cuenta este taxista jiennense.

Tiene también una ‘pedrada’: “Creo que este año vamos a ganar la Copa del Rey y ojalá nos traigamos esta también para casa”. “Vamos con muchas ganas y, aunque muchos no hemos podido viajar por diferentes motivos, si el equipo avanza es posible que nos desplacemos muchos más”, añade.

La Marea Rodríguez invadirá Cartagena

Dani Rodríguez es uno de los grandes artífices de que Jaén se haya convertido en una ‘Meca’ del fútbol sala a nivel internacional y la peña que lleva su nombre, la Marea Rodríguez, va a poner su granito para intentar que el técnico jiennense siga agrandando su leyenda en el club de su tierra. “La Copa de España es el premio a la gran temporada que está haciendo el equipo. Nos vamos a dejar la garganta y vamos a darlo todo para que los que estén en la pista sepan que no están solos”, cuenta Sergio Reloba en representación de este grupo de aficionados.

Afirma que afrontan este viaje “con muchos nervios, como todos los años”. “Vamos a dar un regalo junto a Olivo Mecánico, unas pañoletas, al resto de aficionados que se desplacen y también vamos a estrenar una bufanda que nos han diseñado para la ocasión. Esperamos traernos la cuarta Copa para Jaén, se lo merece el equipo que tenemos”, desea este hincha amarillo.

Desde Torres también llegará la Marea

La masa social del Jaén Paraíso Interior FS es tal que ya baña todos los rincones de la provincia jiennense y en Torres hay un grupo muy fiel de aficionados, la Marea de Torres, que también estará presente en Cartagena. “La Copa de España es una fiesta del fútbol sala. Podemos juntarnos todos los amigos y disfrutar de ella”, cuenta Estaban Reche.

Afirma además que esta Copa de España la afrontan “con mucha ilusión”. “Esperamos llegar al domingo y que la Copa venga para Jaén y que tengamos la cuarta”, pide este torreño amarillo.