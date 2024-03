El Jaén Paraíso Interior FS, ilusionado con la defensa del título de Copa de España

El Jaén Paraíso Interior FS está preparado para defender en Cartagena el título de campeón de Copa de España que obtuvo el año pasado en Granada. Desde todos sus estamentos se destila la ilusión por su competición fetiche, en la que han saboreado las mieles del éxito en tres ocasiones.

Este mediodía, el presidente German Aguayo, el entrenador Dani Rodríguez y el MVP de la pasada edición Alan Brandi han repasado la actualidad del equipo, en la previa de la eliminatoria de cuartos de final de este viernes ante el Quesos El Hidalgo Manzanares.

"Es una semana diferente, en la que da igual cómo llegue el equipo. Hay que centrarse en el primer partido y no mirar más allá. Jugamos contra un equipo que debuta y va a ser un partido muy igualado", ha valorado Dani Rodríguez. En ese sentido, el técnico del Jaén FS ha insistido en la importancia del primer partido porque "es el que te mete en la Copa de verdad. Te hace vivirla desde dentro o te deja fuera y con mal sabor de boca".

Sobre cómo llega al equipo tras la victoria en un mal partido ante Noia, Dani Rodríguez ha manifestado "las desconexiones que estamos teniendo no nos pueden pasar en la Copa. Las primeras partes están siendo malas. No sabemos el motivo, pero nos vamos a agarrar al trabajo que estamos haciendo". Por último, el entrenador jiennense espera "una eliminatoria igualada" y no se ve favorito, dejando ese peso en equipos como "ElPozo Murcia o el FC Barcelona".

Por su parte, Alan Brandi ha resaltado que afrontan la Copa "mucha ilusión y con muchas ganas". Al igual que su míster, el pívot argentino huye de favoritismos. "Se nos tiene más en cuenta por nuestros resultados, pero no creo que seamos favoritos. Manzanares viene en una gran forma y está haciendo una gran temporada. Nosotros estamos deseando que llegue el partido del viernes".

Por último, el presidente de la entidad, Germán Aguayo hizo hincapié en "la ilusión que genera este torneo en el club y en la afición". "Seguimos contando con el apoyo de la Marea Amarilla. Esperamos en torno a 1.000 personas gracias al apoyo de las instituciones". A su vez, ha explicado que el Jaén Paraíso el trabajo conjunto con la RFEF "para que los que quisieran desplazarse pudieran comprar su entrada o abono. Cartagena va a ser amarilla".