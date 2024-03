“En la Copa de España se va a ver nuestra mejor versión, es la competición que más me gusta”

La Copa de España es el torneo que ha hecho hecho grande al Jaén Paraíso Interior FS y también el que han encumbrado la carrera de una de las estrellas, ya para la historia, del conjunto amarillo. No se entiende una Copa sin goles, todos ellos decisivos, de Javier García Moreno ‘Chino’. El ala albaceteño sigue siendo una referencia en un club que se ha consolidado entre los grandes del fútbol sala nacional. A escasos días de viajar a Cartagena para disputar de nuevo su competición fetiche, Chino habla sin tapujos con Jaén Hoy.

¿Qué es lo que hace diferente a la Copa de España?

Creo que es el juntar a los ocho mejores equipos y a sus aficiones en una misma ciudad. Estar todos juntos es un aliciente diferente al resto de competiciones.

¿Qué es lo que hace que sea en este torneo cuando siempre vemos tu mejor versión?

Sinceramente no lo sé. Supongo que como a todos los jugadores cuando llegan estos momentos, las mejores competiciones o los títulos más importantes, nos da ese morbo, esa chispa que nos hace intentar salir victoriosos. Eso hace que esté más motivado de lo normal.

¿Te sientes distinto en la semana previa a esta competición?

Sí, me entra un cosquilleo por dentro que es diferente a cualquier otra cosa. Todos sabemos que Jaén en las copas siempre está ahí. Es la competición que más me gusta.

¿Tienes alguna superstición especial para la Copa de España?

Habitualmente soy muy supersticioso pero no hago nada diferente para la Copa de lo que suele hacer a diario. Salgo el último del bus, el último del vestuario, el último a calentar y al entrar en el partido, me santiguo muchas veces, son muchas cosas… Lo que sí es verdad es que habitualmente en los entrenamientos me reservo un poco más en el aspecto de las lesiones, que encima esta temporada he tenido mala suerte, y cuando llega esta semana sí que voy un poco más al límite para llegar de la mejor forma a la eliminatoria.

¿Con qué gol te quedas de los que has anotado hasta ahora en esta competición?

Para mi todos los goles son importantes. Hay algunos muy buenos y otros de rebote que valen lo mismo. Por importancia me quedaría con el de la final de 2018 en la prórroga ante Inter Movistar y por bonito el del año pasado, también en la final y de volea. Si me paro a pensar son muchos porque, por ejemplo, en la semifinal de 2018 contra Zaragoza también marqué dos goles muy importantes. Gracias a Dios he podido contribuir a los éxitos del equipo.

Tienes compañeros que nunca han jugado la Copa con Jaén. ¿Qué les aconsejas?

Que estén tranquilos y que confíen en el trabajo del día a día. Nadie sabe el trabajo que lleva este equipo pero es mucho. Al final Jaén siempre va a estar ahí luchando por todos los títulos. Somos un equipo de pesados y no dejará de ser así. Esos nervios que tienen ahora se les pasarán en cuanto entren a la pista.

Dani Rodríguez dijo en rueda de prensa que o el equipo da un paso al frente o no es aspirante a nada, que no os ve bien. ¿Cómo ves tú al equipo?

Yo creo que lo dijo en un momento de calentón. Es cierto que el otro día no hicimos un gran partido y que llevamos un mes en el que, a lo mejor, no estamos a nuestro mejor nivel. Pero nos viene bien para no estar relajadas. Cuando cambiemos el chip y sabiendo que es a partido único, saldrá nuestra mejor versión.

¿Se puede entonces defender el título conseguido en Granada?

Yo veo al equipo bien. Insisto, no estamos a nuestro mejor nivel pero incluso cuando no hemos jugado bien hemos sacado resultados positivos. Estamos terceros en liga, en la final four de la Copa del Rey y en la Copa de España. Estamos haciendo una buena temporada y aún jugando mal el equipo gana partidos. Estoy seguro de que cuando esté bien este equipo no va a tener techo.

¿Dónde va a estar la clave de los cuartos de final?

Yo creo que el equipo que menos errores cometa va a ser el que se lleve el partido. Tienen muy buen equipo y va a ser un partido muy igualado.

¿Te atreves con un pronóstico?

Yo creo que Jaén va a ganar. Va a ser un partido muy competido e igualado pero tenemos mejor equipo y más experiencia y vamos a pasar la eliminatoria.

¿Qué importancia tiene la Marea Amarilla en este torneo?

Para mí es una de las claves. Ya lo hemos visto en anteriores ediciones, la gente viaja en masa y para nosotros son muy importantes. Desde aquí quiero agradecer el movimiento que se va a hacer a Cartagena, porque no es un viaje corto. Para nosotros son muy importantes y esperemos que nos echen una mano para tratar de conseguir esta Copa.