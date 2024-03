Dani Rodríguez: "Tenemos que dar un paso adelante. Si no, no somos aspirantes a nada"

El Jaén Paraíso Interior FS no hizo su mejor partido ante el Noia Portus Apostoli, pese a que finalmente logró remontar y enmendar la imagen gris de buena parte del encuentro. Así lo reconoció Dani Rodríguez, muy crítico con los suyos. "Ha sido un partido muy malo por nuestra parte. Hemos vuelto a cometer que un equipo que lucha por títulos no puede cometer. Errores que te van costando goles".

En ese sentido, el entrenador del Jaén Paraíso Interior FS incidió en que sabían que "enfrente había un equipo que sabía hacer las cosas. Ellos han buscado mantener esa ventaja, sacarnos del partido como fuera, no se jugaba, no se corría... pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos porque si queremos conseguir algo éste no es el camino".

Dani Rodríguez señaló también la dinámica del arbitraje en la continuidad del juego. "Veníamos avisados del día de Valdepeñas y del día del Córdoba. Noia es un equipo que se está jugando la vida, se ha aprovechado de las interrupciones, lesiones momentáneas...es difícil de jugarlo. Ellos tienen que hacer su trabajo, pero hay que poner unos límites".

Sobre las molestias de Pablo Taborda, indicó que "tiene un problema en el talón, con inflamación y le duele mucho al pisar. A priori no iba a jugar, se ha infiltrado y viendo cómo estaba la situación y que eran tres puntos muy importantes para nosotros, le hemos utilizado".

Por último, con el punto de mira puesto en la Copa de España y cómo llega el equipo, manifestó que "a pesar de los resultados, el equipo puede dar más. No estamos en una situación de aspirante al título, pero somos un equipo competitivo y aprovechamos nuestras fortalezas. Tenemos que dar un paso hacia delante porque si no, no somos aspirantes a nada".