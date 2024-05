El adiós de uno de los custodios del Ayuntamiento de Jaén, Diego Soto

Es justo que después de más de cuatro décadas de trabajo continuado en favor de una misma causa, uno pueda disfrutar de un merecido descanso, de una jubilación tras años y años de dedicación completa, en este caso, a una ciudad. Disfruta ya de estas vacaciones permanentes uno de los primeros funcionarios de carrera que hubo en el Ayuntamiento de Jaén. Un hombre que, a pesar de los cambios de signo político en la Alcaldía, siempre ha ostentando cargos de relevancia dada su eficacia y el conocimiento de una administración compleja como pocas. Diego Soto ha dicho adiós al que ha sido el trabajo de su vida desde marzo del año 1982 y del que se despide dejando numerosos amigos y habiendo sido testigo en posición de privilegio de la historia de su ciudad.

“Yo siempre he tenido muy claro que me debía a Jaén, al Ayuntamiento, y me marcho con la sensación del deber cumplido pues he dado lo máximo con independencia de quién estuviera gobernando”, cuenta ya desde su retiro para Jaén Hoy. En el transcurso fue jefe de Gabinete de Javier Márquez, jefe de Protocolo, técnico en Cultura y Festejos o en Deportes, de cuyo patronato llegó a ser gerente, siendo esta el área en la que más tiempo se ha desempeñado. Desde que fuese primer edil Emilio Arroyo, Diego Solo ha trabajado de una forma u otra para todos los alcaldes de Jaén hasta el actual, Agustín González.

Confiesa que aunque va “echar de menos tanta actividad” por su “vocación” también sentía que ya era el momento de parar. “Lo necesitaba también por salud mental. Son muchos años dedicado a una tarea que en muchos periodos me consumía las 24 horas del día. Es tiempo que le he quitado a mi familia y que ahora voy a recuperar”, promete con la firme intención de disfrutar de sus hijos y sus cuatro nietos, con los que pretende realizar un viaje en crucero (una de sus grandes pasiones) para celebrar el final de su vida profesional activa.

Viajar y disfrutar de los suyos va a ser su nueva ocupación aunque, sin duda, no apartará mucho de lo que acontezca en una casa, la de todos los jiennenses, de la que ha velado durante las últimas cuatro décadas.