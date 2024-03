David Campaña: "No hemos estado a la altura del partido"

El técnico del Linares Deportivo, David Campaña, compareció ante los medios de comunicación después de la derrota sufrida por el conjunto azulillo ante el Atlético Sanluqueño (1-2).

En su valoración del choque, David Campaña reconoció que "no hemos estado a la altura del partido. Hemos empezado bien los cinco primeros minutos, pero en la primera acción de ellos, en un balón lateral, no hemos ajustado las marcas y no han metido el 0 -1. A partir de ahí hemos intentado tirar hacia adelante pero nos ha costado muchísimo". Sobre la segunda parte, señaló que "el segundo gol ha sido un mazazo en una jugada insólita. Luego hemos hecho cambios, pero la dinámica ha sido parecida. Estábamos llegando mucho, pero no hemos tenido el día".

En su análisis del deficiente partido linarense, insistió en que "siempre está la posibilidad de que te salga un mal partido. Hemos trabajado para prepararlo bien, pero si no tienes acierto, tienes que plantear un partido trabado y no conceder con facilidad. Ellos se han encontrado con el 0 - 1 y a partir de ahí han gestionado el partido muy bien. Cuando un equipo está defendiendo bien y se encuentra por delante fuera de casa, es muy difícil".

En ese sentido, indicó que sabían que el Sanluqueño nos iba a plantear un partido muy rocoso. Sabíamos dónde se podía inclinar la balanza, en las disputas, en las segundas jugadas...y con balón no hemos estado fluidos como en otras veces. Tengo que ser crítico con el equipo, hemos concedido goles con cierta pasividad, no hemos estado bien. El Atlético Sanluqueño es justo vencedor.

Por último, sobre la baja de última hora de Álvaro Vázquez confirmó que notó algunas molestias en el calentamiento y el cuerpo técnico decidió no forzarlo sin saber la dolencia concreta.