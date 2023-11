El Linares Deportivo cae en Antequera y deja a Óscar Fernández muy tocado

El Linares Deportivo viajaba hasta Antequera para un partido que le sacase de la zona de descenso en la que entraban la semana pasada, un partido cuanto menos complicado a priori por la clasificación pero también por el juego mostrado en las últimas jornadas por el propio Linares, sin ideas y con el dificultades para tan si quiera dominar la posesión del encuentro.

Precisamente en esta misma línea comenzaba un partido contra Antequera que no tardó en mostrar una versión casi ausente del Linares Deportivo que se esmeraba por defender pero hasta para eso tenía grandes dificultades. Era el Antequera el que, por contra, se acercaba a la mitad defendida por un Linares Deportivo incapaz de seguir el ritmo del encuentro, corriendo de lado a lado pero sin poner en aprietos al cancerbero local. Precisamente en estas circunstancias llegaba el primer tanto en un error defensivo tras un córner del Linares, el balón quedaba sin dueño en el área y finalmente una puntera de un jugador del Antequera en medio del caos puso el 1-0 en el marcador. La ventaja en el luminoso no hizo relajarse al Antequera que sabía que aun quedaba mucho partido y, tal vez, consciente de que las primeras partes en esta temporada no están siendo del Linares pero que en las segundas mitades están sabiendo reencontrarse con su juego aunque le falten esos últimos metros que le empujen a sumar de tres. Con estas circunstancias los hombres de Óscar Fernández, como desafortunadamente están acostumbrando a sus aficionados esta temporada, se iban abajo en el marcador por un gol a cero que se adjudicaba Fomeyen.

Poco cambiaba en El Mauli tras el inicio del segundo tiempo, Antequera quería ampliar distancias y hacía méritos para ello dominando la contienda pero, esta vez si, con algo más de orden de los de Óscar Fernández pero concediendo demasiadas oportunidades a un Antequera crecido que debía frenar el propio Ernestas en última instancia. Linares era capaz de mover algo más el balón con menos caos en sus filas pero sin ideas para lograr el empate. Conforme pasaban los minutos se iban viendo algunas luces entre tanta sombra en la ofensiva pero lo que ganaba por un lado lo perdía por el otro y, de no ser por las concesiones antequeranas que tuvo varias ocasiones claras, la diferencia en el luminoso podía haber sido mucho más abultada. La más clara del tiempo regular la tenía el conjunto local en una jugada en la que Ernestas dejaba prácticamente sola la portería y el balón se paseaba por delante de la línea de gol en una jugada que se lamentaban los jugadores locales. Antes del pitido final el Antequera todavía tenía algo que decir y ponía el definitivo 2-0 en uno más de los errores defensivo linarenses.