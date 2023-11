Varias secciones del Linares Deportivo denuncian la falta de equipación

Pleno mes de noviembre, más de dos meses desde que la sección de fútbol sala comenzase la competición y, a día de hoy, siguen sin tener equipación según han denunciado los propios jugadores a través de las redes sociales.

Hablamos de un equipo que si bien es cierto juegan en las categorías provinciales, el único compromiso que tiene el club con ellos es aportarles la ropa con la que juegan. Según comentan no tienen equipaciones para entrenar pero tampoco para competir, en estos momentos cada uno coge una equipación a veces usada por otros, otras veces de otras temporadas y, en ocasiones, algún pantalón blanco de fútbol propio que encuentran por casa.

Toda esta situación además se ve empeorada si se conoce el contexto y es que esta denuncia pública llega después de no contar la pasada temporada con la segunda equipación, de que este año les pidiesen las tallas y que, finalmente y en dos meses y medio, no haya llegado ningún tipo de ropa. Al comunicado emitido por redes sociales, uno de los jugadores de Jaén Hoy ha señalado que un padre incluso intentó aportarles las camisetas de entrenamiento pero desde el club se negaron por tener patrocinios diferentes a los del primer equipo ya que, según explican los jugadores, les dijeron que debían ser los mismos patrocinadores.

Problema institucional

A través del comunicado, los jugadores se muestran comprensivos y señalan que entienden "quepara septiembre que es cuando arrancamos con la Copa pueda tardar un tiempo, pasa en todoslos equipos, pero esto llega a un límite que no es normal". Además se muestran impotentes porver la tienda llena de equipaciones para vender a los aficionados pero que ellos no cuenten conequipaciones para jugar cuando tampoco ganan dinero y es lo único que deben darles desde elclub. Además señalan que la culpa no es de la directiva de la sección de fútbol sala sino que es unproblema institucional.