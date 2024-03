Emilio Fajardo: "El CD Torreperogil es un equipo competitivo, que fuera de casa sabe a lo que juega"

El Nuevo La Victoria acoge este domingo (16:00 horas) un interesante derbi provincial entre el Real Jaén y el CD Torreperogil. Los capitalinos buscan los tres puntos para recuperar la segunda plaza y seguir su persecución del liderato del Juventud de Torremolinos, mientras que los de la comarca de La Loma quieren sacar algo positivo para curar la herida de la goleada sufrida ante el Atlético Malagueño (5-0).

En la rueda de prensa previa al choque, el entrenador del Real Jaén, Emilio Fajardo ha valorado que "nuestros números dicen que estamos en el mejor momento de la temporada. Hemos jugado 8 partidos en 2024, seis victorias y dos empates. En la segunda vuelta, 5 victorias y un empate en un campo tan complicado como Motril". En ese sentido, ha insistido en que "el equipo empieza muy enchufado, muy metido, y el mensaje con el que acaba es que los 90 minutos se les hacen largos a cualquier rival ante el Real Jaén".

Para Emilio Fajardo el CD Torreperogil no será un rival sencillo. "En 2024 no lleva una dinámica tan buena como con la que empezó. Pero cuando analizas sus encuentros, ves que es un equipo competitivo, que fuera de casa sabe a lo que juega, que tiene las ideas muy claras y tácticamente muy trabajado. Siempre ha estado de reojo mirando al play off. Esperará su momento para poder hacernos daño. Y nosotros intentaremos no dejarles que hagan su fútbol y no cometer errores".

Un derbi siempre es especial y en este caso ante un rival comprovinciano en el que muchos de sus jugadores y el entrenador, David Rojas Valenciano pasaron por el Real Jaén. Sobre eso, el míster alicantino espera "un partido bastante bonito, con un buen ambiente y una buena entrada, en el que se note la comunión que hay entre afición y equipo".

Por último, sobre jugadores disponibles, Emilio Fajardo remarcó que la única baja será, a priori, la de Mario Martos. "No vamos a arriesgar con él. Está entrenando en dinámica con el equipo, como comodín, pero hasta la semana que viene no hará los primeros esfuerzos para ver cómo está".