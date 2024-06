Fermín, del Linares Deportivo al debut con la Selección en un año

Uno de los protagonistas del fútbol español en estos momentos es Fermín López. El jugador onubense del FC Barcelona debutó ayer en Badajoz con la selección española en el amistoso disputado ante Andorra (5-0), como preparación de la Eurocopa de este verano.

Sin embargo, hace un año, Fermín López acababa de finalizar una brillante temporada en el Linares Deportivo como cedido. En Linarejos se curtió como futbolista y destacó tanto (12 goles en 40 partidos disputados) que se ganó una oportunidad para hacer la pretemporada con el Barça. En ella, convenció a Xavi y se ha convertido en una de las grandes revelaciones de esta campaña con 42 encuentros y 11 dianas con la camiseta culé.

Linares, un lugar de crecimiento y madurez

En un vídeo difundido por la Real Federación Española, Fermín López repasó todo lo vivido en poco más de 365 días. "Ha sido un año muy bonito. La llamada de la Selección no podía imaginarla nunca. El esfuerzo y el sacrificio ha valido la pena. El año pasado estaba en Primera RFEF y ahora estoy aquí. Es difícil de imaginar, pero estoy muy contento".

Fermín valora muy positivamente su paso por Linares, que contribuyó a mejorarle en todos los sentidos, tanto el deportivo como el personal. "Fue una situación difícil, el adaptarme. En el Barça tenía todas las facilidades y en Linares quizás no. Fue un golpe de realidad, me ayudó a madurar, y me pude convertir en la persona que soy ahora mismo".

En ese sentido, Fermín compartió muchos momentos con diferentes jugadores del vestuario azulillo. En el vídeo, varios de ellos, Aitor Gelardo, Lolo González y Fran Callejón le envían mensajes de ánimo. "Me ayudaron mucho porque era un niño que no sabía ni hacer unos macarrones. Estuvieron encima mío, me ayudaron a madurar tanto dentro como fuera. Son amigos que te da el fútbol. Les estoy muy agradecido y les quiero mucho.

Debut con la selección absoluta en Badajoz ante Andorra

Tras su etapa en Linares, Fermín López explotó como jugador de primer nivel en el Barça lo que le llevó en primera instancia a la selección sub 21 y, muy poco después, ha llamado la atención del seleccionador absoluto Luis de la Fuente, que lo ha incluido en la prelista de 29. En su primera experiencia con la Roja, Fermín resalta que hay "un gran grupo. Me han ayudado y hacen que la convivencia sea más amena para mí. A Lamine Yamal le tengo que cuidar para que no se relaje. Tenemos muy buena relación".

Todavía está por ver si finalmente entrará en la lista definitiva de 26, pero Fermín López ya ha cumplido el sueño de debutar con la selección nacional. El mediapunta onubense tomó la alternativa en el encuentro preparatorio de ayer ante el combinado de Andorra, saliendo al terreno de juego en el minuto 62, en sustitución de Pedri. Se le vio activo y sumando lo que él cree que puede aportar: "Dinamismo, intensidad, llegada en segunda línea, goles... es lo que he intentado este año en el FC Barcelona y lo que he reforzado con Xavi". Unas características que le sitúan como parte del presente y futuro del fútbol español, que estará ligado para siempre al sentimiento azulillo.