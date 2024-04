Gregorio Manzano: el entrenador jiennense de la gesta copera del RCD Mallorca en 2003

Gregorio Manzano fue esencial en la gestión de una situación tan complicada a nivel emocional. "Cuando te sacas el curso de entrenador, nadie te enseña a cómo reaccionar cuando antes de una final fallece en pleno partido un compañero de selección de la estrella de tu equipo. Fue algo anómalo y muy desgraciado. Estábamos entrenando antes del partido y empecé a ver mucho movimiento entre la prensa, una cierta inquietud. Me informó mi delegado de la noticia. No se sabía mucho más. Cuando terminó el entrenamiento se me ocurrió coger a Samuel y apartarlo del grupo porque todo el mundo lo estaba esperando a la salida para preguntarle. Le eché manos a los hombros y le dije que tenía que darle una triste noticia. Se quedó mirando al cielo, con la mirada pérdida. Sólo me preguntó por qué. Yo sólo le dije que quería que lo supiese antes que nadie y que era un acontecimiento muy triste", rememora Gregorio Manzano.

Gregorio Manzano recuerda la preparación mental que supuso aquel duelo, que a diferencia de la actualidad, se disputó un 28 de junio de 2003 en el estadio Martínez Valero de Elche , ya con la temporada liguera finalizada, como broche a la campaña. Enfrente, el Recreativo de Huelva , que acababa de descender a Segunda División. "Dentro de nuestro recorrido, teníamos la moral por las nubes. La final no se nos podía escapar. Tuve que rebajar la excitación, porque no habíamos sido capaces de ganarle al Recre en liga, ni en Huelva, ni en casa. Les hice ver a los jugadores que si no estábamos al cien por cien durante todo el partido, el Recre iba a vengar ese descenso levantando la Copa".

Gregorio Manzano, del albero de la provincia a la élite

Gregorio Manzano es un entrenador que surgió del fútbol modesto de la provincia de Jaén. En el Santisteban CF, CD Villacarrillo, CD Iliturgi, CD Villanueva y Úbeda CF dio sus primeros pasos hasta llegar al Real Jaén. Tras pasar por el Martos CD, firmó por el Talavera CF en Segunda B, desde dónde dio el salto a Segunda División en el CD Toledo. Lo hizo tan bien que llamó la atención del Real Valladolid en Primera División, dónde ha dirigido un total de 419 encuentros divididos entre el conjunto vallisoletano, el Racing de Santander, el Rayo Vallecano, el RCD Mallorca en tres etapas, el Atlético de Madrid en dos épocas, el Málaga CF y el Sevilla FC.

"En aquellos años de albero, de campos de tierra, de vestuarios con agua fría, cristales rotos y carreteras de entonces, cuando entrenar era un hobby, mi sueño era quizás entrenar algún en Primera División. Esa situación se fue cumpliendo equipo tras equipo, con más éxitos que fracasos. Otros equipos se fueron fijando en mi historia y mi trabajo y tuve la opción de ir escalando esos peldaños nada fáciles en el fútbol. De Tercera, a Segunda B, a la Segunda División con el Toledo. Tomé la decisión de dejar la docencia, salió una buena temporada y me dio paso a ese sueño, que me permitió entrenar al Valladolid en Primera", recuerda.

Gregorio Manzano reconoce que en aquellos momentos fulgurantes no pensaba en un título. "Cuando ganamos aquella Copa, empiezan a acumularse todos los recuerdos. Ya me doy cuenta que he conseguido consolidarme en Primera División, que es mucho más difícil que llegar. Hay muchos entrenadores que empiezan y acaban sus carreras y no tienen la posibilidad de conseguir un título".

Precisamente ese exitoso RCD Mallorca no tuvo continuidad porque se produjo un cambio en la propiedad y Gregorio Manzano vivió un verano atípico. "En el fútbol pasan cosas que con el paso del tiempo y la perspectiva del momento la analizas de una forma u otra. Me fui con mi familia de vacaciones sin equipo. Había sido campeón de la Copa del Rey en España y no tenía contrato. En Mallorca no se sabía quién iba a ser el nuevo dueño. Estando de vacaciones, Luis Aragonés, que tenía contrato en vigor con el Atlético de Madrid, decide dejar el club. Mi representante me llama, me dice que quieren hablar conmigo y que yo sea el próximo técnico. Acorté mis vacaciones, fui al Calderón y así se produjo ese fichaje".

Después de aquello, Gregorio Manzano siguió desarrollando una trayectoria notable en el fútbol español y se atrevió a cruzar medio mundo para convertirse en un referente en la Superliga china. Desde 2018 no entrena, ha tenido ofertas del extranjero que no le han llenado para salir de nuevo de España, pero no ha colgado la pizarra. "Cuando hablamos de este tipo de trabajo, tiene que llegar esa oferta o proyecto interesante que seduzca a ambas partes. Espero y deseo que ese sueño de terminar mi carrera en España en Primera División se pueda cumplir".