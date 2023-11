El Jaén Paraíso Interior FS recibe al colista en plena racha ascendente

Viernes de partido para el Jaén Paraíso Interior FS. A las 19:30 el conjunto amarillo recibe esta tarde al Alzira colista y sin victorias a sus espaldas en su estreno en Primera División. Este partido junto al que disputarán el Ribera Navarra FS contra Viña Albali Valdepeñas será el arranque de una nueva jornada en Primera División. El encuentro se disputará en el Olivo Arena bajo el arbitraje de Antonio Navarro, de Castilla y León, y Alberto Sarabia, de La Rioja.

El conjunto amarillo llega a la nueva jornada con el claro objetivo de sumar tres puntos y continuar ascendiendo en la clasificación con la tercera victoria consecutiva de la temporada y que le ha hecho remontar puestos y pasar de ser penúltimos y estar en la zona de descenso a situarse a tan solo cuatro puntos y cuatro puestos de Copa de España. Aun quedan seis jornadas para lograr una plaza en Copa de España y repetir la experiencia del pasado año. Es por todo esto que cada uno de los partidos que restan hasta el corte será de vital importancia para los de Dani Rodríguez que deberán contar con el apoyo de su afición, una marea amarilla ya sin crisis interna en su principal peña de aficionados. A la espera de la convocatoria, Chino podría formar parte de la misma ya que durante la semana y tras su lesión ha podido participar en algunos tramos de sesiones programadas mientras que el equipo seguirá contando indudablemente con la baja de César. Precisamente sobre la recuperación de Chino se refería el técnico amarillo que ha señalado que en la sesión de este jueves ha podido contar con Chino "aunque con algo de precaución".

A pesar de que los buenos resultados le sitúan al equipo más cerca de Copa de España, Dani Rodríguez pide que esta no se convierta en "una obsesión" y que "cada duelo hay que poner toda la atención que toca" evitando lo que a su parecer sucedió al principio de temporada en la que "nos olvidamos de que tenemos que ser competitivos y afrontar los partidos como vienen" por esa obsesión.

El Alzira como rival

Es la primera vez que el equipo dirigido por Braulio Correal debuta en la Primera División del fútbol sala nacional tras su ascenso al finalizar la anterior temporada. En el primero de sus encuentros cayó derrotado por la mínima con 7-6 frente a un grande de la categoría como el Movistar Inter y llegó a su sumar su primer punto contra el invicto de la categoría, hasta hace una semana, el Osasuna Magna. Con estos resultados no es difícil predecir que su clasificación poco habla del partido que podría llegar a verse en el Olivo Arena y de hecho Dani Rodríguez advierte que "la posición que ocupa Alzira no le hace justicia a lo que hemos visto. Es verdad que no ha conseguido la victoria aunque siempre ha luchado por ella hasta el último instante" y ha insistido señalando que "si creemos que ante el Alzira será un partido fácil, nos equivocamos".