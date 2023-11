Jaén Rugby - CR Málaga: Derrota con honor y garra en inferioridad numérica

El pasado domingo el Jaén Rugby masculino recibía como local al Club de Rugby Málaga, aspirante a pelear el ascenso a División de Honor y así lo demostraron sobre el verde de Las Lagunillas. El resultado fue claro y contundente, 22 a 50.

Apenas habían pasado cuatro minutos del comienzo cuando los visitantes lograron su primer ensayo y otro a los doce. Con estos números llegaban al primer cuarto de hora con 0-12 en contra. Hacer un muro infranqueable cerca de la línea de ensayo propia es comprar papeletas para una infracción y fue así como el Jaén Rugby vio la primera amarilla apenas diez minutos después del comienzo del encuentro y se vio obligado a competir con un jugador menos. Justo fue en este momento, con uno menos en su lado, cuando Manu González pateaba haciendo el 3-12 y un posterior ensayo de Juan Castro aproximaba el marcador a los malagueños y ponía el 10-12. Llegados a este punto era la delantera malagueña la que cometía sus indisciplinas o errores. Fue precisamente a la salida de una melé en el centro del campo, con medio melé jiennense cuando amagaba el pase y se colocaba entre su par y la formación y tras fintar para librarse de un rival, balón a Castro que posaba en la zona de ensayo.

Después de estos tantos con un jugador menos en el Jaén Rugby, los malagueños sabían que tenían que apretar y tomar ventaja con un ensayo más aprovechándose de un ruck mal protegido por los jiennenses. El 10-17 subía al marcador ampliando así las distancias. Jaén Rugby recuperaba a su jugador pero el zaguero visitante, cogiendo descolocada a la defensa del Jaén Rugby, posaba bajo los palos el oval poniendo 24 en el marcador visitante. Tras esto los locales aumentaban el ritmo pero no lograban recortar esas distancias mientras que una defensa ordenada les permitía que el CR Málaga siguiese aumentando distancias. Cuando parecía que el XV jiennense remontaba volvió a quedarse con un jugador menos y, lo peor, que en este caso era con tarjeta roja y para el resto del encuentro. La primera parte aun no había terminado, Jaén Rugby jugaba con uno menos y un resultado totalmente desfavorable que los dejaba noqueados. Para más dificultad, antes de irse al vestuario, los malagueños lograban un ensayo nuevo lo que les situaba con una ventaba de 21 puntos.

La segunda parte no fue un paseo para el líder. Los jiennenses pusieron más difícil las cosas a sus rivales haciendo a los malagueños sudar los puntos que faltaban hasta el resultado final. Fue precisamente en esta segunda mitad cuando Jaén Rugby lograba el segundo ensayo sin casi oposición, además después de la carrera que supuso aun le quedó resuello para transformarlo en dos puntos más y poner el marcador 17-38. CR Málaga seguía con su estrategia, mover el balón de lado a lado para encontrar los huecos que les permitía su superioridad numérica y su buen juego. Anotaron dos ensayos más a pesar de la resistencia jiennense que, a la hora de partido, ya había agotado sus cambios. En el minuto 70 llegaba una nueva amarilla para el conjunto local y apenas dos minutos más tarde llegaban los 50 puntos finales del conjunto malagueño.

El partido no había terminado y Jaén Rugby lo sabía logrando los últimos puntos del encuentro a su favor a pesar de jugar en inferioridad numérica. Los trece jugaron minutos de intensidad buscando el contacto y mucha concentración. En un primer intento casi logra Cheto el ensayo pero no pudo ser, esto no desanimó a los jiennenses que volvieron a empezar, a ganar metros chocando contra el rival hasta hacerles golpes de castigo. Así hasta que en un ruck Juan Castro aprovechó la defensea malagueña que esperaba su salida por fuera para entrar por el lado cerrado y posar junto al banderín. La transformación se le fue ligeramente a la derecha a un Manu González ya exhausto. El marcador ya no se movería gracias a la defensa jiennense en lo que quedaba de partido.

Próximo partido

Tras un partido tan peleado, los jugadores del Jaén Rugby contarán ahora con una semana de descanso competitivo que aprovecharán para preparar su próximo encuentro. El rival el Club de Rugby Liceo Francés, otro de los llamados a estar en la parte alta de la clasificación y que en estos momentos se sitúa en tercera posición de la clasificación con cuatro victorias y tan solo una derrota.