Así se presenta el futuro liguero para el Jaén Paraíso Interior FS

De sobra es conocido que la liga de fútbol sala en España es la mejor liga del mundo en este deporte y no es solo un dicho, es que la competitividad e igualdad de los equipos es enorme. Los equipos que un año destacan al siguiente les cuesta mucho igualar sus propios éxitos y, en parte, es lo que está sucediéndole al Jaén Paraíso Interior FS pero los resultados no siempre son sinónimo de un mal juego. Muchos indicios de un buen juego se le han podido ver en el arranque de competición al Jaén pero no ha sido suficiente y, en estos momentos, se encuentran los penúltimos de la clasificación y a siete puntos del último equipo clasificado actualmente para Copa de España si el corte se produjese ahora.

Equipos como el Córdoba o el Manzanares, de menor presupuesto, se encuentran en estos momentos entre los ocho mejores mientras que otros como históricos de la zona alta como el Inter, el Valdepeñas o el propio Jaén ocupan puestos que no son habituales en su histórico.

Los partidos que están por llegar

Hasta la fecha se han disputado siete encuentros de los 15 que se deben disputar en la primera vuelta, un partido menos de la mitad de la misma. En esta primera mitad el Jaén Paraíso Interior ha tenido que hacer frente a un sorprendente y reforzado Córdoba, a un histórico Barcelona y a un imbatible Osasuna Magna que a estas alturas sigue invicto así como otros equipos que también ocupan en estos momentos Copa de España. Como decimos ningún partido en esta competición puede definirse como fácil pero si más o menos asequible por el juego que están demostrando y donde el Jaén, que ha perdido contra los más fuertes por pequeños detalles, podría y debería de sumar de tres. Por llegar al Olivo Arena o visitar, están los partidos contra equipos como el colista y recién ascendido Alzira o, antes que este, Viña Albali y Noia con los que solo le separan tres puntos en la clasificación.

Si hablamos de números en total son ocho partidos que a tres puntos por cada uno de ellos son ocho oportunidades para sumar hasta 24 puntos y donde los partidos que a priori se pueden antojar más complicados son el que jugarán los de Dani Rodríguez el 14 de noviembre, visitando a ElPozo Murcia o dos semanas después recibiendo en el Olivo Arena a Palma.