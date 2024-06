El Jaén Paraíso Interior FS se aferra a la magia del Olivo Arena para igualar la semifinal

El Jaén Paraíso Interior FS afronta esta noche (21:30 horas, FEF TV) el segundo partido de las semis, un duelo sin red. Necesita ganar a ElPozo Murcia Costa Cálida para igualar la eliminatoria del play off por el título liguero y forzar el tercer partido de desempate, que tendría lugar el próximo lugar en tierras murcianas.

Los jiennenses sufrieron una dura derrota (6-2) en el Palacio de los Deportes de Murcia el pasado martes. Sin embargo, los de Dani Rodríguez se aferran a la magia y el empuje del Olivo Arena, que una vez más contará con un ambiente de gala con más de 6.000 gargantas de la Marea Amarilla.

La primera plantilla amarilla ha preparado el partido con la buena noticia de la recuperación de Renato, que sufrió un golpe en el primer partido que le impidió disputar los últimos minutos, pero que podrá jugar el segundo; y con la duda hasta última hora de Espindola, aún en proceso de recuperación. Así lo confirmó Dani Rodríguez en la previa del encuentro. "La evolución de Renato es favorable, se quedó un susto tras un golpe que le produjo mucho dolor y seguramente no tendrá ningún problema para participar. Espíndola también evoluciona bien. Una vez que las pruebas han determinado que no tiene nada grave, hay que ver sus sensaciones y esperaremos hasta el último momento para saber si finalmente entra en convocatoria o no“.

Con respecto al partido que espera, Dani Rodríguez subrayó que “el escenario debe de cambiar, dentro y fuera de la pista, y está claro que lo va a hacer. Tenemos claro que hay que brindarle a nuestra afición una imagen a la altura que hemos dado durante la temporada y no puede ser la que dimos el otro día. Ha sido el partido más desigual en cuánto a marcador, más por un problema nuestro que porque hubiera tanta diferencia, aunque si es verdad que ese portero-jugador hizo que ese resultado se desequilibrara en demasía. ElPozo Murcia estuvo muy bien y estamos hablando de que es el subcampeón de la liga regular y que cualquier error que tengas contra ellos lo pagas caro. Tenemos que hacer nuestro mejor partido posible y a partir de ahí, seguro que tendremos opciones“.

En ese sentido, el técnico jiennense señaló la relevación del papel de la Marea Amarilla. "Sabemos que va a responder. Queremos darles las gracias nuevamente e incluso pedirles disculpas por el partido del otro día donde todos teníamos mucha ilusión y la gente hizo un esfuerzo importante para poder desplazarse a Murcia. Le debemos un partido a la altura de las circunstancias y junto a ellos podremos sacar el partido de mañana y forzar el tercer partido“.

ElPozo Murcia, a sellar su billete a la final por la vía rápida

ElPozo Murcia Costa Cálida llega al partido con el impulso de la goleada del pasado martes. Los murcianos quieren sellar su billete para la final por la vía rápida, sin necesidad de un tercer partido.

En ese sentido, su entrenador Dani Martínez es sabedor del punto de ventaja que obtuvieron, pero avisa que no van a especular con eso en el Olivo Arena. "No sentimos que tenemos que defender un punto, sentimos que tenemos que ganar otro. No vamos a hacer un partido especulativo. Vamos a ir a por la victoria y vamos a salir a atacar".

El club murciano y la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia ha fletado dos autobuses gratuitos para los abonados y aficionados jamoneros, que viajarán para acompañar a los suyos en el Olivo Arena.