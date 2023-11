El Linares Deportivo vuelve a perder y entra en puestos de descenso

La historia vuelve a repetirse una semana más para el Linares, el resultado no acompaña y en esta ocasión además con un coste más alto si cabe. Si el objetivo era estar en la parte alta de tabla, queda mucho trabajo por hacer ni si quiera para optar a los play off de ascenso que, en estos momentos están a 11 puntos de distancia en una competición muy ajustada por la gran igualdad entre rivales.

El orden de juego llevaba hoy al Linares Deportivo hasta Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse a un sanluqueño que también se jugaba su acceso en puestos de descenso al encontrarse justo por debajo del Linares antes del comienzo de un encuentro que ha terminado con la segunda victoria de los locales ante su afición. El Linares Deportivo comenzaba con una alta presión que permitía crear una primera ocasión apenas comenzase el partido algo que tan solo era un espejismo sobre el verde porque tras esa ocasión en el minuto cuatro de partido, los hombres de Óscar Fernández no ponían en peligro la portería defendida por el Sanluqueño. No fue hasta el veinte minutos más tarde de esa primera ocasión cuando se volvía a poner en peligro la portería rival, el Sanluqueño de hecho dominaba la posesión del encuentro y, de manera puntual el Linares lograba aproximarse a los tres cuartos pero sin poner en aprietos a Samu Pérez. Fue precisamente después de unos minutos tras esta jugada cuando se adelantaba el conjunto local que los llevaba al descanso con un 1-0 en el marcador.

Muy lejos era estaba esa mínima ventaba de lo que sería el final del partido en un encuentro que se convirtió en una celebración tras celebración de uno y otro lado. Los diversos intentos por empatar el partido resultaron infructuosos hasta el punto de que el Sanluqueño siguió dominando un encuentro en el que llegó a ponerse 3-0. Fue precisamente el cambio de Javi Duarte por Hugo Díaz el que permitió refrescar la ofensiva tras ese tercer gol rival llegando, precisamente de las botas de Díaz, el primer gol del Linares en el minuto 72. Mientras no haya pitado el árbitro no hay final del partido, debieron pensar los azulillos que siguieron intentando una remontada o, al menos, un empate. Difícil era sin duda lograr lo segundo cuando se habían tardado hasta 72 minutos en marcar el primer gol pero, quizás, el empate si era algo más factible. De hecho a falta de dos minutos para el final del tiempo reglamentario llegaba el segundo gol linarense, esta vez era Berlanga quien convertía el segundo visitante y dejaba a los suyos con 11 minutos más, los dos minutos de partido más nueve de añadido, para marcar el tercero y poder llevarse al menos un punto para casa pero no fue posible, la reacción no había llegado a tiempo y el inicio de la segunda mitad había condenado a un conjunto que, ahora si, entraba en puestos de descenso.

Los datos del partido

Titulares Atlético Sanluqueño: Samu Pérez, Kike Carrasco, Fer Román, Joan Rojas, Viti, Cordero, Luis Vacas, Nacho Goma, Álex Guti, Zaca y Mwepu.

Titulares Linares Deportivo: Samu Casado, Perejón, Rentero, Ortuño, Varela, Rodri, Alberto Moreno, Javi Duarte, Pepe Mena, Álex Oyón y Llorente.

Tarjetas Amarillas: Mwepu (37'), Teddy (94')