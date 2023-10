Real Murcia - Linares Deportivo: la crisis goleadora del Linares le cuesta otra derrota

El Linares Deportivo se veía las caras hoy con el Real Murcia, equipo que buscaba su tercera victoria consecutiva además de mantenerse invicto en los duelos contra el Linares Deportivo. Finalmente llegaba esa tercera victoria para el Murcia y tercera derrota consecutiva para el Linares Deportivo.

Poco vistosa y sin grandes ocasiones es la mejor forma para definir un primer tiempo en el que las defensas de ambos conjuntos tuvieron un especial protagonismo. A pesar de todo el Linares Deportivo conseguía acercarse más al área rival, generando ocasiones de peligro pero sobre todo colocando centros que quedaban en nada. Quizás esa mentalidad ofensiva que decía Óscar Fernández que estaba fallando se veía mejorada pero no solventada, las ocasiones que llegaban los azulillos no lograban transformarlas en gol. Por su parte el Real Murcia tenía idas y venidas que tampoco ponían en un especial aprieto al cancerbero linarense. La ocasión más clara del encuentro hasta el momento llegaba para el Linares Deportivo en el minuto 35 llegaba en una jugada a balón parado que centraban en el segundo palo y era Rentero quien recibía y dejaba el balón a Marín que se encontraba a poco más de un metro de la línea de gol pero este daba en el larguero y ya era la defensa pimentera la que evitaba un segundo remate linarense sacando el balón fuera del área. Poco más sucedía hasta ese momento los minutos pasaban con idas y venidas hasta el pitido del colegiado marcando el final del primer tiempo.

El segundo tiempo empezaba parecido al final de la primera mitad pero si algo tiene el Real Murcia es que no necesita muchos avisos para llegar, sorprender y hacer gol. Precisamente en una jugada de contra ataque, en el minuto 51 ponía el 1-0 en el marcador. Carlos Rojas avanzaba por el margen derecho del área desde donde centraba al segundo palo en el que se encontraba Dani Vega para rematar de cabeza. Unos minutos de gran peligro para el Linares se encadenaban después de esto que no terminaba de recuperarse, el Murcia volvía a llegar un par de veces más con peligro hasta que el Linares lograba reponerse de ese gol inesperado y sin aviso. Tras estos minutos el Linares Deportivo volvía a mostrar su juego, dominando la posesión, con algunas llegadas al área rival pero sin generar un peligro especial al portero pimentero, faltaba el hambre de gol que pedía Óscar Fernández y, a veces por la defensa rival y a veces por los errores en el área, el gol linarense no terminaba de llegar. Los últimos minutos el Linares subía casi en su totalidad, lograban encerrar parcialmente al Murcia en su campo pero este seguía vivo y los contraataques eran sufridos.

Los datos del partido

Titulares Real Murcia: Manu García, Marc Baró, Alberto González, Isi Gómez, Rodri Ríos, Carrillo, Dani Vega, Carlos Rojas, Sergio Santos, Tomás Pina y Andrés López.

Titulares Linares Deportivo: Erenestas, Varela, Rentero, A. Moreno, Hugo Díaz, Rodri, Mena, Marín, Perejón, Ortuño, A. Ayón.

Arbitro: David López Jiménez

Tarjetas amarillas: Hugo Díaz y Javi Rentero