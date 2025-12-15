Nuevo enfrentamiento entre clanes en Linares: un tiroteo, marihuana, detenciones y un barrio con el corazón en vilo

La violencia derivada de los clanes de la droga vuelve a las calles de Linares. Concretamente, fue en el barrio del Madroñal, muy próximo a Los Arrayanes, donde el pasado viernes 12 de diciembre, un enfrentamiento entre dos familias hizo necesario un gran despliegue de la Policía Nacional.

Tuvieron que intervenir ante las llamadas de los vecinos a los servicios de emergencias alertando de una reyerta en la que se habían escuchado varios disparos. Según fuentes presenciales, se produjeron al menos tres detenciones y no sólo por la disputa violenta entre esta dos familias, sino porque en los registros realizados por la Policía se encontraron numerosas plantas de marihuana.

Los hechos ocurrieron en el camino del Madroñal y todavía las investigaciones siguen su curso, pues existe el temor de que los combates entre estos clanes vuelvan a repetirse.

Un barrio acostumbrado a la guerra entre clanes

No es la primera vez que este barrio se convierte en una zona de violencia extrema. Por desgracia, son habituales los enfrentamientos entre familias en El Madroñal, uno que los vecinos de Los Arrayanes llegan a catalogar como el más conflictivo de la ciudad. Hace apenas un año se vivieron semanas de tensión en estas mismas calles, con un enfrentamiento entre dos clanes.

En aquella ocasión hubo tres tiroteos en tres días, un detenido y un destierro que, tal y como contó Jaén Hoy, se debió a un amor prohibido entre miembros de los Bolines y los Cartagineses. Un chico de los primeros habría mantenido algún tipo de relación con una joven de los segundos, que se tomaron esto como una ofensa personal, llegando a haber un choque entre los líderes de ambos clanes: A. U. R. y J. J. B., respectivamente.

Fue en la noche del miércoles 18 al jueves 19 de septiembre de 2024 cuando tuvo lugar el primer enfrentamiento entre ambas familias, en el que los vecinos ya escucharon el crepitar de los disparos. La tensión fue en aumento y el jueves por la tarde, alrededor de las 19:00 comenzaron a llegar al servicio de emergencias del 112 las llamadas que alertaban de que estaba habiendo una pelea multitudinaria (hasta 40 personas participaron en la misma).

Esta vez sí hubo consecuencias pues la Policía Nacional llegó a detener a una persona, un varón que portaba un rifle de calibre 22 y que, fuentes cercanas al caso afirman que es uno de los hermanos del capo del clan de los Bolines. Uno que además, según apuntan estas mismas fuentes, ha sido desterrado por las dos familias de la ciudad para evitar que la guerra entre ambas siguiese escalando, aunque hubo un tercer episodio violento.

Fue cuando el jueves de esa misma semana y a escasos metros del camino del Madroñal, en la plaza José Zorrilla; un vehículo pasó junto a una vivienda en la que los agentes de la Policía Nacional, que acudieron de nuevo alertados por las llamadas de los vecinos, encontraron después varios agujeros de bala.

Las investigaciones policiales siguieron su curso y en las intervenciones se encontraron “pistolas, escopetas y rifles”, armas que hablan de peligrosidad que entrañan estos dos clanes que protagonizaron tres días de violencia en las calles de Linares. Los vecinos de Los Arrayanes ya manifestaron entonces a Jaén Hoy que era “cuestión de tiempo”, que este tipo de enfrentamientos volvieran a repetirse. Por desgracia, no se equivocaban.