Óscar Fernández, entrenador del Linares Deportivo: "la mentalidad ofensiva de voy a hacer gol nos está fallando"

El Real Murcia está en el punto de mira de Óscar Fernández. El entrenador del Linares Deportivo sabe que hubo cosas que se podrían haber hecho mejor durante el partido contra el San Fernando, aunque tiene claro que la falta no pitada y que le costó el gol a su equipo en la última jugada de partido fue un error arbitral. A pesar de todo deja claro que "no me voy a excusar en cosas que no puedo decidir" porque "los árbitros se equivocan como los entrenadores y los jugadores".

Centrándose en el trabajo semanal, Fernandez ha valorado positivamente lo hecho sobre el campo de entrenamiento durante la semana aunque reconoce que las condiciones no han sido las mejores debido a la climatología que ha dejado el campo "regular" y espera que esté en mejores condiciones de cara al próximo partido como locales. Antes de eso está por llegar la primera de las visitas a Murcia y es que el próximo miércoles volverán a hacerlo, en esa ocasión como parte de Copa del Rey. Sobre el primero de esos dos rivales, el Real Murcia, ha señalado que "tiene un nivel excelente de jugadores" pero ha querido poner la mirada sobre los suyos, sobre los hombres que podrá tener sobre el verde porque habrá algunas bajas. En la lista de los que no podrán viajar se encuentran jugadores importantes como Samu Corral, Javi Duarte, Carrillo o Manu que será ausencia por sanción. A pesar de que estos jugadores no puedan viajar con el equipo lo considera una oportunidad para otros que "han estado llamando a la puerta" ya que lo importante es "que podamos viajar con un número elevado a Murcia". Lo bueno, a ojos del mister linarense, es que afortunadamente cuenta con plantilla suficiente para compensar dichas bajas contando, además, con jugadores que han esperado hasta ahora su oportunidad.

En su última rueda de prensa el técnico se mostraba muy crítico con la primera mitad que habían realizado sus chicos y es consciente que "estamos llegando bien al último tercio pero la mentalidad ofensiva de voy a hacer gol nos está fallando" algo que espera que termine cuanto antes.