Luis Lara, el peligro torreño del filial de la UD Almería

La UD Almería 'B' es un equipo plagado de jugadores prometedores. Varios de ellos como Marcos Peña, Paco Sanz o Rachad han debutado en Primera División esta temporada. Sin embargo, entre todos ellos resalta un perfil distinto. El de Luis Lara, el extremo natural de Torreperogil, que a sus 28 años pone la experiencia dentro del vestuario almeriense.

"Trato de inculcarle a los chavales esos valores y esa experiencia que he adquirido a lo largo de mi recorrido por el mundo del fútbol. Ellos, por su inexperiencia, no tienen los mismos recursos en ciertas situaciones", explica Luis Lara a Jaén Hoy sobre su papel dentro del grupo.

Lugarteniente de Alberto Lasarte en un vestuario lleno de promesas

Luis Lara es un jugador contrastado para la categoría. En su mochila futbolística acumula siete temporadas en la extinta Segunda B, tres de ellas en el Linares Deportivo, y las dos últimas en Segunda Federación, en las filas del CD Navalcarnero. Esta temporada atendió a la llamada de Alberto Lasarte, uno de sus grandes valedores, con el objetivo de aportar su veteranía en busca del ascenso. "Estar en una categoría superior es muy importante para el futuro de mis compañeros, para que sigan rodándose como futbolistas. Tenemos muchas ganar de conseguir ese ascenso, sería muy bonito lograr algo por lo que llevamos luchando desde el principio de la temporada", explica.

Luis Lara es un extremo eléctrico, veloz, regateador y que aporta gol al equipo. El típico jugador capaz de revolucionar un partido. En el duelo de ida fue titular, tras recuperarse de unas molestias que le impidieron ser de la partido en el choque de vuelta ante el Atlético Malagueño. "Estuve bien durante la semana, pero me costó un poco entrar en el partido, por el ritmo de un partido de play off y por el calor".

Sobre sus sensaciones generales tras el empate (2-2), Luis Lara cree que fue un partido muy controlado por el filial rojiblanco. "Tuvimos mucho dominio, sobre todo en la primera parte, con mucha posición, llegadas y acercamientos. Fue como esperábamos, con ellos más encerrados atrás. En la segunda parte se abrió más el partido. Nosotros marcamos y ellos nos respondieron rápido". En ese sentido, reconoce que "las dos veces que ellos apretaron un poco nos metieron el empate".

Partido especial en tierras jiennenses

De cara al partido de vuelta, el extremo torreño señala que "nosotros tenemos que hacer nuestro partido. Tenemos que estar tranquilos porque sabemos que va a haber mucha gente, mucha expectación y mucho ambiente". Esa atmósfera de partido grande, unido a su condición de jugador de la provincia hace que sea un partido especial. "Lo de la afición del Real Jaén el otro día fue una locura. Por todo eso, es muy bonito jugar en Jaén, van a venir muchos familiares y amigos y siempre gusta jugar en tu tierra".

El sábado, a priori, Luis Lara será uno de los grandes peligros ofensivos de los de Alberto Lasarte. Antes de despedirse, el extremo torreño amenaza con amargar la eliminatoria a los jiennense. "Me he imaginado marcando. Ya se lo he dicho a mi novia y espero hacer un gol en el Nuevo Estadio de La Victoria".