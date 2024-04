Mallorca Palma Futsal - Jaén Paraíso Interior FS: duelo con el factor cancha del play off en el punto de mira

El Jaén Paraíso Interior FS afronta su segunda salida consecutiva tras el empate en Peñíscola, dónde el técnico jiennense pudo contar con todos sus efectivos de cara a uno de los partidos más importantes del tramo final del campeonato liguero. Con un Mallorca Palma Futsal que acumula un partido más, los tres puntos serían de vital importancia para generar un colchón con los mallorquines y así luchar en casa por asegurar una de las posiciones que dan derecho al factor campo en el play-off por el título. ElPozo Murcia, segundo, está a cuatro puntos, mientras que el Inter Movistar FS es tercero con dos puntos de ventaja. Por detrás, además de Mallorca Palma Futsal, Jimbee Cartagena es sexto con 45, pero también un partido más.

En la previa del encuentro, Dani Rodríguez valoró "la normalidad" de los entrenamientos semanales. "A estas alturas de la temporada siempre salen pequeñas molestias en los jugadores que van arrastrando durante la misma, pero en este caso no tienen importancia y estarán todos disponibles".

En torno al rival de hoy, señaló que "dentro de la igualdad, en una temporada en la que ellos están viviendo los partidos de Champions, sabemos que es el actual campeón de Europa y que han logrado estar en otra Final Four. Todos luchamos por quedar entre los cuatro primeros y vamos a quemar nuestras últimas balas al igual que ellos. No solo depende de este enfrentamiento directo ya que hay equipos que vienen empujando fuerte“. Por último, Dani Rodríguez destacó las pautas a seguir para conseguir la victoria: “Son Moix es una pista muy complicada y será partido sin concesiones. Intentaremos hacer un gran encuentro, ser nosotros mismos y ver como se va desarrollando el partido para conseguir los tres puntos“.

Por su parte, el Mallorca Palma Futsal llega de jugar partido intersemanal, el pasado miércoles también en casa ante Servigroup Peñíscola (5-5). Los de Vadillo, en la semana previa a la Final Four de la Champions, necesitan el triunfo para seguir optando a una de las cuatro primera posiciones que otorgan el factor cancha de cara al play off por el título. De cara al choque, los mallorquines no podrán contar con su portero Carlos Barrón, que es baja por sanción.

Horarios definidos para la Final Four de la Copa del Rey

La Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala que tendrá lugar en el Pabellón San Pablo de Sevilla ya tiene horarios. El Jaén Paraíso Interior FS jugará la segunda semifinal ante Jimbee Cartagena el sábado 18 de mayo a las 19:30 horas; mientras que la primera semifinal se celebrará a las 16:00 horas entre Real Betis Futsal y Servigroup Peñíscola FS.

La final está prevista para el domingo 19 de mayo a las 16:00 horas. Los tres encuentros se podrán seguir en directo a través de Teledeporte.

Sobre el sorteo de la Final Four de la Copa del Rey, competición en la que el Jaén Paraíso Interior FS acumula tres subcampeonatos, Dani Rodríguez comentó que “de las posibilidades que había, quizás Jimbee es el favorito para luchar por el título y el rival más potente, por su plantilla y lo que está demostrando en liga. Lo importante es estar en el sorteo, el haber llegado hasta aquí y poder luchar por el título. Dentro de la dificultad, sabemos que será un partido igualado y vamos a intentar ir a por la eliminatoria“.