Nuevo reto para el Linares Deportivo contra un rival directo, el Sanluqueño

Es evidente que los resultados para el Linares Deportivo no están siendo lo esperado y no precisamente porque no lo estén intentando. Los últimos metros se resisten y en el acierto frente a la portería no está acompañándoles la suerte. A partir de las 12 de la mañana tendrán una nueva oportunidad, esta vez en Sanlúcar de Barrameda contra el Sanluqueño que actuará como local. Hace ya cinco encuentros, sin contar la victoria en los penaltis de Copa del Rey, que el Linares Deportivo no conoce la victoria aunque cierto es que la clasificación está muy ajustada y si encadenan dos victorias durante la temporada con resultados negativos de sus rivales podrían volver a colocarse en la parte alta de la clasificación. La temporada es larga pero los resultados deben empezar a llegar lo antes posible aunque el míster confía en que las cosas empiecen a resultar más pronto que tarde por cómo se están haciendo las cosas y considera positivo el punto sumado el pasado fin de semana en Linarejos.

Sobre como se ha desarrollado la semana su técnico, Óscar Fernández, ha definido la semana como muy buena y señala que trabajar con los jugadores, por su entrega diaria, "es una delicia". Sobre la plantilla para este fin de semana son varias las bajas que se suman por lesión como Tano por una microrrotura en el en el sóleo así como Mawi por un esguince en el tobillo izquierdo, aunque eso sí, también hubo algunas recuperaciones para el partido anterior con las que Fernández podría contar también para este encuentro como es el caso de Javi Duarte o Samu Corral que en las últimas semanas dieron cabida a jugadores con menos minutos.

El Sanluqueño

Como locales el Sanluqueño no ha obtenido todos los resultados deseados hasta el punto de que en cuatro partidos disputados como locales han ganado uno, empatado uno y perdido dos. De hecho, teniendo en cuenta que tienen un partido menos disputado tras la cancelación del encuentro entre el Sanluqueño y el Córdoba por el temporal de viento que azotaba la jornada del encuentro en la ciudad gaditana, han obtenido hasta la fecha resultados prácticamente similares a los del Linares aunque se encuentren un puesto por debajo en la clasificación. Esto es cinco derrotas y tres empates, como el Linares Deportivo, y 2 victorias frente a las tres de los azulillos. Una diferencia mínima que deja un partido completamente abierto que podría concluir de cualquiera de las maneras aunque, eso si, los datos del histórico caen del lado del Linares Deportivo cuando ha jugado contra el Saluqueño sumando ocho goles a favor, cuatro de ellos marcados por Hugo Díaz, frente a los cuatro del conjunto gaditano lo que ha resultado en 3 victorias a favor del Linares, un empate y una derrota.