Óscar Fernández tras el Linares - San Fernando: "Hemos hecho méritos en la segunda parte, más que el San Fernando"

Tras el final de Linares tocaba a ambos entrenadores valorar un encuentro que había tenido momento dispares, desde un comienzo muy mejorable para los locales y una segunda parte en la que fueron superiores hasta una reclamada falta en el último minuto de partido que no pitaba el colegiado y convertían en gol los de Alfredo Santaelena. Precisamente era este el primer partido de Santaelena al frente del San Fernando y el primer partido en el que el conjunto isleño dejaba a 0 su portería.

Ni uno por tener el resultado a su favor ni el otro por haber visto un crecimiento progresivo en el terreno de juego se mostraron satisfechos en rueda de prensa. Óscar Fernández aun así valoraba positivamente la segunda parte de los suyos y reconocía la mejoría durante el encuentro pero la valoraba como insuficiente y es que al final, lo que realmente cuenta, es que los azulillos no lograban sumar puntos una jornada más aumentado así las distancias con el play off. Por su parte el entrenador del cuadro visitante admitía no haber visto la falta que tanto reclamaban los aficionados ya que, en palabras del propio mister, "no he visto la falta y no puedo opinar" aunque reconocía que lo más justo hubiese sido el empate y que, a pesar de la victoria, no había sido un buen partido.

No faltaron una jornada más las quejas arbitrales en sala de prensa y es que, con razón o sin ella, Óscar Fernández pedía transparencia a los árbitros en la forma en la que pitan los partidos. Además se mostraba muy crítico consigo mismo y señalaba que "tengo que mejorar en muchas cosas del partido". A la hora de preguntarle por el estado del verde evitaba poner excusas entorno a un césped que afecta de igual manera a locales que visitantes pero si sentenciaba que esto "no va de ser justos o injustos. Hemos hecho méritos en la segunda parte, más que el San Fernando".

Pasado este partido toca poner la mirada ahora en el siguiente y es que el próximo sábado 28 de octubre, como cierre del mes, el Linares deberá viajar a Murcia para enfrentarse al Real Murcia en un encuentro que se disputará a las 18:00.