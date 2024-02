Óscar Lozano: "Sigo con la ilusión de poder conseguir el ascenso con el Real Jaén"

El Real Jaén visita esta tarde el Escribano Castilla para verse las caras con el CF Motril (17:30 horas). Un partido con muchos alicientes entre dos equipos aspirantes al play off de ascenso. Uno de ellos será ver a Óscar Lozano (Motril,1996), uno de los jugadores más en forma de la plantilla del Real Jaén, volver a casa, a su Motril natal. El extremo repasa en esta entrevista de Jaén Hoy la actualidad del equipo, marcada por la buena racha de resultados y la persecución al Juventud de Torremolinos.

Pregunta: El pasado domingo el equipo sumó su quinta victoria consecutiva en un partido que costó trabajo desatascar. ¿Es el tipo de encuentros que le esperan al Jaén de aquí a final de temporada?

Óscar Lozano: - Fue un partido complicado. A estas alturas de liga en la que estamos todos los equipos se juegan cosas. Esa es la situación que tenemos que tener en cuenta. Nos va a costar trabajo en todos los campos y tenemos que centrarnos en nuestro trabajo del día a día.

Pregunta: El equipo está de dulce. Así todo es más fácil.

Óscar Lozano: - Al final cuando tienes una racha así de no perder durante tantísimo tiempo, llevamos casi mes y medio ganando, tienes que disfrutarlo porque cuesta mucho conseguir lo que estamos consiguiendo a día de hoy.

Pregunta: En lo personal, vives tu tercera temporada en el Real Jaén. ¿Es éste el año del ascenso?

Óscar Lozano: - Desde que firmas en el Real Jaén, la expectativa siempre es la del ascenso. Luego, por circunstancias, se consigue o no. Esta temporada empezamos con muchísima ilusión, sobre todo porque viene un entrenador que ha conseguido muchos ascensos en Tercera y te da esa tranquilidad de que con él sí va a pasar. Eso no quita que semana tras semana cueste trabajo conseguir los resultados porque cada vez la Tercera es más complicada. Pero sigo con la ilusión de poder conseguir el ascenso con el Real Jaén.

Pregunta: - Esta excelente racha del equipo ha coincidido con tu regreso y afianzamiento de nuevo en el once titular de Emilio Fajardo. ¿Cómo te estás notando?

Óscar Lozano: - Al inicio de temporada era titular, jugaba todo, pero llegó la lesión en el ligamento interno de la rodilla, precisamente en la semana previa al CF Motril. Tuve que afrontar dos meses por delante en los que tuve que recuperarme. Hasta que no estuve bien al cien por cien, estuve entrando y saliendo. Llegando Navidad desaparecieron los dolores y tuvimos la suerte de que en ese parón, seguí trabajando y a partir de ahí, en la segunda vuelta quiero estar al mismo nivel que estaba antes de la lesión.. Lo he pasado mal en esos dos meses y ahora toca seguir trabajando para seguir ayudando al equipo.

Pregunta: En este mercado de invierno el equipo se ha reforzado de forma sobresaliente. ¿Qué han aportado los fichajes al equipo?

Óscar Lozano: Cuando juegas en el Real Jaén sabes que siempre van a venir jugadores con mucho nivel y talento. Estoy contento porque los jugadores que han venido, lo han hecho para sumar y todo lo que sea eso, bienvenido sea. A mí me ayuda a tener que estar al cien por cien siempre y es algo importante para mí y para el equipo.

Pregunta: El domingo visitas tu ciudad, Motril. ¿Es un partido especial?

Óscar Lozano: - Al final es el equipo donde me he criado desde pequeño y dónde tuve mis primeros ídolos en este deporte. Es especial porque es el club que me hizo crecer hasta infantiles. Representa mi casa, con mi familia y amigos, con entrenadores que me han tenido de pequeño. Eso no quita que sea un partido más en el que nosotros tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes y con ganas de seguir sumando victorias. Queremos ser mejor que el Real Jaén de la primera vuelta.

Pregunta: ¿Ves al Real Jaén capaz de alcanzar la primera posición del Juventud de Torremolinos?Óscar Lozano: - Sí, nos veo capaces porque el año pasado nosotros le sacábamos al Marbella 5 puntos y mira cómo acabó la liga. Ahora la situación es al contrario, el primero nos saca 6 puntos y tiene que venir aquí.

Pregunta: ¿Qué le pedirías a la afición de cara al partido de hoy?

Óscar Lozano: - A una afición que ha sufrido tanto en los últimos siete años como la del Real Jaén, y soy consciente de ello, no me gusta pedirles nada, porque siempre están en los momentos en los que más los necesitamos. Más bien hay que darles las gracias por todo el esfuerzo que hacen semana tras semana tanto en casa como en los desplazamientos. Ojalá podamos seguir dándoles alegrías como en las últimas semanas.