Real Jaén - Atlético Malagueño: Justa derrota para un Real Jaén con más errores que aciertos

Nueva jornada en el estadio de La Victoria para un Real Jaén en busca de su segunda victoria consecutiva y tras una derrota en su anterior partido como local, se lo debían a la afición pero el desanimo y descontento era palpable entre el público que animaba poco y protestaba ante las ocasiones de su equipo que no llegaban a buen término.

Era el Real Jaén el responsable de poner en juego el primer balón lo que le permitía aproximarse en el primer minuto de manera peligrosa. Fue solo un espejismo de lo que sería la primera parte en la que los jugadores jiennenses estaban prácticamente desaparecidos, en momentos puntuales lograban acercarse al área aunque con un esfuerzo titánico frente al esfuerzo que debía haber el Atlético Malagueño para lograrlo, tras varios avisos visitantes llegaba el primer tanto en un rechace tras un córner que golpea un jugador visitante. Apenas habían pasado 12 minutos del inicio del encuentro y se antojaba un partido difícil para los hombres de Emilio Fajardo. Los minutos pasaban sin que el Real Jaén pusiese en aprietos al cancerbero visitante, las pocas veces que lograba llegar lo hacía sin nadie en el centro que lograse rematar. El Atlético Malagueño jugaba a placer mientras que el Jaén, por su parte, corría y corría, a ratos sin sentido y debían cometer falta para frenar a los jugadores boquerones. A la afición no le gustaba lo que veía y era precisamente con el pitido final del primer tiempo cuando se escuchaban los primeros pitos del partido.

El inicio del segundo tiempo no fue mucho mejor, a los dos equipos les costaba generar ocasiones pero el Atlético Malagueño además no encontraba oposición en la defensa hasta el punto de que era Javi Sánchez el que, en una misma jugada, debía evitar el segundo gol. Minutos más tarde en una jugada a balón parado, una falta peligrosa desde fuera del área, golpeaba contra la madera pero había un jugador malaguista muy atento para empujar el esférico contra las cuerdas. Con el segundo gol visitante el desánimo se apoderaba de la afición que comenzaba, a falta de 20 minutos, a desfilar hacia la salida. A pesar de todo, de manera sorpresiva y con un jugador visitante tendido en su propia área llegaba el primer gol del Jaén. El portero rival reclamaba que se echase el balón fuera y, probablemente por no verlo, la jugada seguía y terminaba en gol y subía el 1-2 al marcador con las protestas de los jugadores boquerones por la forma en la que se había producido. Era tras el gol cuando se vivían los primeros, y tal vez los únicos, momentos de euforia en la grada que comenzaba a animar durante unos minutos. Siete minutos añadía el colegiado en un tiempo de descuento que se jugaba más en el mediocampo malagueño pero sin que esto supusiese un especial peligro rival.

Los datos del partido

Titulares Real Jaén: Javi Sánchez, Cancelo, Espín, Rafa M., Adri Ruiz, Joselillo, mario Martos, Iván Aguilar, Pablo de Castro, Javi Moyano, Mauro

Titulares Atlético Malagueño: Céspedes, Recio, Alexis, Jesús, Rafita, Rubén Sánchez, Benito, Arriaza, Adri López, Ochoa, Santaella

Arbitro: Carlos Hidalgo

Asistentes: Antonio Sánchez y Javier Ballesteros

Tarjetas Amarillas: Jesús, Benito y Pablo de Castro