El Real Jaén se reafirma ante el Atlético Melilla y vuelve a casa con tres puntos más

Qué la Copa del Rey sentó bien al Real Jaén es algo que ya ha demostrado, con este, en tres en cuentos pero que encima estos resultados le están sirviendo para cumplir objetivos es algo de celebrar. Parece que queda lejos esa derrota con el Atlético Malagueño en la que no fue solo una derrota sino un partido para olvidar para muchos pero luego llegaría la Copa del Rey y algo, por no decir todo, cambió en los pupilos de Emilio Fajardo. Los resultados en ese partido no fueron posibles pero si lo han sido en los dos siguientes, hoy con una victoria que llegaba en los primeros minutos de partido.

No daba tiempo prácticamente a asimilar que había comenzado el encuentro cuando Erik Aguado marcaba un gol para el Real Jaén en el minuto tres de partido que 87 minutos más tarde supondría la victoria. A pesar de ese temprano gol, el Real Jaén seguía intentando, sabía que el resultado era corto pero los numerosos intentos durante el primer tiempo no dieron sus frutos y se fueron al descanso con un gol a cero favorable. El resultado era suficiente para la victoria pero aun quedaban otros 45 minutos en los que había que seguir dominando y evitando el tanto rival que empatase el encuentro.

A la vuelta de los vestuarios la estrategia seguía en pie, generar ocasiones, ampliar distancias y tratar que el resultado fuese más abultado para evitar sustos. Los intentos no fue posible transformarlos y el Atlético Melilla tenía alguna ocasión también en sus pies que casi le permite empatar pero su falta de acierto, la defensa y las indudables manos de un Javi Sánchez que ya ha evitado más de una derrota cuando el conjunto lagarto ha vivido sus horas bajas, impedían que llegase el empate. A pesar de la hora del partido que ha supuesto a los jugadores viajar el mismo día del partido, el cansancio por el madrugó para ello y jugar en un campo rival, el Real Jaén vuelve con los deberes hechos y tres puntos más en el bolsillo.

La clasificación

Esta victoria ha servido para que los hombres de Emilio Fajardo se mantengan en una tercera posición y estén a tan solo dos puntos del segundo clasificado, el Huétor Vega, aunque con el Almería B, el Atlético Malagueño y el Torre del Mar pisándole los talones.