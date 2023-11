Un real Jaén con la moral reforzada gana al Málaga City por 4-0

Es cierto que el Real Jaén no ganó su eliminatoria de Copa del Rey si lo entendemos como una victoria en el marcador pero si fue una victoria en lo que se refiere a la moral de un equipo que hasta antes de su partido no lograba encontrarse en el campo. En la memoria queda, y no a lo lejos precisamente, el partido de hace apenas una semana contra el Atlético Malagueño en el que los balones iban y venían sin mucho sentido sobre el verde. El miércoles en Copa del Rey se veía otro encuentro totalmente distinto y la derrota llegaba en los últimos minutos y sin hacer justicia a lo visto sobre en los 90 minutos de juego.

Hoy le tocaba volver a la competición a los de Emilio Fajardo que recibían al Málaga City, no había dado tiempo prácticamente a asimilar que el balón había comenzado a rodar cuando llegaba el primer gol en el minuto cuatro partido, un 1-0 que se adjudicaba Erik Aguado. Adelantarse en el marcador tan pronto no fue un motivo de relajación, los hombres del equipo de la capital que siguió intentándolo en los minutos posteriores y generando ocasiones sin olvidar que el Málaga City también jugaba y generaba ocasiones, la más clara en el minuto 20 de partido cuando Javi Sánchez evitaba el empate. La respuesta jiennense no se hizo esperar, lo seguía intentando en los minutos posteriores y, de hecho, en el minuto 30 ampliaba distancias. En esta ocasión un gol de Iván Aguilar a Mario Martos suponía el 2-0 aunque aun quedaba tiempo en la primera mitad para otro tanto que, en esta ocasión nacía de un saque de esquina que remataba Pablo de cabeza. Ahora si, con el 3-0 y La Victoria convirtiéndose en una fiesta junto a su equipo llegaba el merecido descanso.

Tras el gran esfuerzo realizado el técnico del Real Jaén veía oportuno refrescar su once y lo hacía primero con el cambio de Mario Martos por Brian en el descanso y, posteriormente mientras seguían buscando portería sus hombres, la salida de Iván Aguilar y Joseliyo por Diego y Óscar Lozano ya recuperado. Los minutos del segundo tiempo transcurrían y aunque las ocasiones se producían pero no llegaba nuevo gol, el 3-0 podría haber sido un buen resultado final pero no se conformaban. Así fue como prácticamente sobre el pitido final llegaba el último y cuarto gol. El que hubiese entrado en el descanso en el lugar de Mario Martos, Brian, se convertía en el autor del último tanto del partido.

Tras una victoria toca mirar a la clasificación y eso es lo que estarán haciendo muchos aficionados del Real Jaén que a esta hora ya habrán comprobado que su equipo está donde quería estar al inicio de temporada, en play off. En estos momentos, con un tercer puesto, son muchas las distancias con la segunda plaza del grupo nueve, un total de cinco puntos que con todo lo que queda de competición aun es salvable así como los siete que separan del primer clasificado, el Juventud Torremolinos que permanece invicto esta temporada.

Los datos del partido

Titulares Real Jaén: Javi Sánchez, Cancelo, David León, Espín, Joseliyo, Erik, Adri Paz, Mario Martos, Iván Aguilar, Pablo de Castro, Juanma Porro.

Titulares Málaga City: Álvaro García, George Jermi, Iván Parra, Ángel Areola, Nacho Marín, Sergio Cuesta, Hugo Vicente, Camerón Williams, Lester Hayes, Alberto Camacho, Alberto Cuesta.

Árbitro: Joaquín Ochoa

Asistentes: Ángel Martín y Antonio Luis Rodríguez