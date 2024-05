Roberto Peragón: "Solamente pienso en recuperar a los tocados y en que sigan creyendo en ellos mismos"

El Real Jaén ganó in extremis al Juventud de Torremolinos (2-1) con un gol de Óscar Lozano en el minuto 98 que deja la incógnita del ascenso directo abierta de cara a la última jornada.

En la rueda de prensa post-partido, el entrenador del Real Jaén Roberto Peragón indicó que "el guión fue bueno, de película". Pese a ello, reconoció que el equipo ha llegado "justo" tras la semana de tres partidos y que lo notaron físicamente. En ese sentido, analizó cómo las lesiones les obligaron a acabar con Migue García como lateral derecho, Moyano de central o Adri Paz y Mario Martos como pareja de mediocentros. Alabó "el trabajo de los dos delanteros" y "la pegada extraordinaria de Óscar Lozano, que me daba algo por el aura, ya que ayer fue padre".

Sobre ese épico final de partido, Roberto Peragón que cuando ha sido el córner "he decidido bajar. Me he alegrado mucho. No sé si va a ser por el camino corto o por el camino largo, pero me da igual. El fútbol nos está diciendo que peleemos hasta el final. Los chavales se lo merecen".

De cara al partido en El Ejido y al que enfrentará al Juventud de Torremolinos en El Pozuelo ante el Málaga City, el técnico madrileño comentó que solamente piensa en "recuperar a los que tenemos tocados, intentar que todo el grupo siga igual, que sigan creyendo en ellos mismos y que sigamos en la misma dinámica". Además lanzó un mensaje a la afición para que se enganche el máximo de gente posible. "Les pido a los que se han ido antes renegando del Real Jaén y de todos los planteamientos, que ya nos gustaría que fueran a gusto de todos, que se unan, que cuanto más seamos, mejor para todos".