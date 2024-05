UDC Torredonjimeno - Real Jaén: derbi provincial entre dos equipos enrachados

UDC Torredonjimeno y Real Jaén se miden hoy (18:30 horas) en el Matías Prats en la antepenúltima jornada de liga en el grupo IX de Tercera Federación. Un derbi provincial que se antoja vital para las aspiraciones de liderato de los pupilos de Roberto Peragón, que buscarán la victoria para seguir vivos en la lucha por el ascenso directo de cara a las dos últimas jornadas y a ese esperado enfrentamiento con el Juventud de Torremolinos del domingo.

El Real Jaén llega al duelo en una dinámica muy positiva. Desde la llegada de Roberto Peragón al banquillo del Nuevo Estadio de la Victoria, el cuadro jaenero ha sumado cuatro triunfos y un empate, y sobre todo, ha presentado sus credenciales como equipo solvente y sólido ante equipos de la parte de arriba como el filial del Almería o la UD Torre del Mar. Esa buena racha le ha asentado en la segunda posición con 66 puntos, a seis del Juventud de Torremolinos, que recibe hoy en su estadio a un necesitado CD Torreperogil (16:30 horas).

Para esta semana con tres partidos en apenas ocho días, el Real Jaén ha previsto una programación intensa de entrenamientos, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones. "Cambia mucho la dinámica normal, sobre todo por la recuperación de los jugadores. Aún así, hemos tenido tiempo suficiente para poder jugar el partido de Torredonjimeno, ya que ellos tuvieron partido el domingo y nosotros el sábado. Me parecería injusto quejarnos", indicó el técnico madrileño del Real Jaén en la previa.

"Noto al equipo con mucha ilusión y con muchas ganas. La pena es que dependemos de otros resultados, pero la evolución del equipo está siendo muy positiva y estamos saliendo todos los partidos a conseguir los tres puntos. Espero que mantengamos esa dinámica hasta final de temporada y a ver si nos da", añadió Roberto Peragón.

Se prevé un desplazamiento masivo de aficionados del Real Jaén hasta la ciudad tosiriana, después de la venta de entradas anticipadas a diez euros en diferentes puntos de la capital (12 en taquilla). En ese sentido, Roberto Peragón incide en que "la afición está respondiendo. Espero que todos los que se puedan desplazar desde Jaén vayan y animen para conseguir que sea como nuestra segunda casa".

Un rival enrachado y con el objetivo cumplido

La UDC Torredonjimeno no ha vivido una temporada fácil. La escuadra tosiriana arrancó en agosto un proyecto ilusionante de la mano de Antonio Torres. Sin embargo, la primera vuelta fue decepcionante a nivel de resultados. Con sólo 11 puntos en su casillero en 14 jornadas, el técnico linarense decidió marcharse justo antes del derbi ante el Real Jaén de la jornada 15.

La llegada de Agustín Gutiérrez como nuevo míster y los fichajes de invierno de Vertiz y Sergio Muñoz Valladares revitalizaron al equipo a partir del mes de enero. El paso de las semanas fortaleció a los tosirianos que ahora son décimos con 39 puntos y acumulan cuatro victorias consecutivas, que le han hecho certificar de manera matemática su permanencia y alejarse a ocho puntos de los posibles arrastres.

Además, la UDC Torredonjimeno ha crecido en el Matías Prats. En sus últimos ocho partidos como local, los tosirianos no conocen la derrota: cinco victorias y tres empates. Unas cifras que evidencian que no será un partido sencillo para el Real Jaén. "Se trata de un rival que va a estar hipermotivado contra nosotros. Como ya nos pasó el día de Mancha Real, son equipos que de alguna manera están con una motivación extra por enfrentarse al Real Jaén", señaló Roberto Peragón. No en vano, el propio Agustín Gutiérrez y un buen número de jugadores de la plantilla tosiriana sabe lo que es vestir la camiseta lagarta (Valdés, Samu Urbano, Nando, Sergio Pérez, Rentero, Juanlu y Urko Arroyo).