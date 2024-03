Viña Albali Valdepeñas y Jaén Paraíso Interior FS enfrentan sus buenas rachas en el Virgen de la Cabeza

A las 15:00 horas, la expedición amarilla pone rumbo a Valdepeñas con el objetivo de dar continuidad a la excepcional racha liguera de las últimas diez jornadas con ocho victoria, un empate, y el único lunar de la derrota ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

El equipo jiennense llega cargado de moral tras superar al FC Barcelona en el Olivo Arena. Instalados en la tercera posición con 41 puntos, ahora mismo a cuatro del líder provisional, ElPozo Murcia Costa Cálida que venció en su duelo de anoche ante Noia (3-5).

Dani Rodríguez cuenta con todos sus hombres para este partido a excepción de Mauricio, que continúa con molestias en la rodilla. El entrenador jiennense analizó tras el último entrenamiento el momento que vive el equipo. "Después de la victoria del Barça, el equipo no tiene un exceso de motivación. Necesitábamos no volver a revivir viejos fantasmas de otra derrota ante el Barça. Hicimos un partido con mucha calma, sabíamos que hasta el final no se resolvería y esta vez cayó de nuestra parte“. En la misma línea, el entrenador de Jaén transmitió tranquilidad. “El equipo lo ha tomado con normalidad así que mejor salir siempre del Olivo Arena con tres puntos que sin ellos. En el caso del martes, nos permite tener cierta tranquilidad en estas jornadas previas a la Copa de España que está todo muy apretado por la parte alta“.

Sobre el duelo ante Viña Albali Valdepeñas, siempre muy esperado, Dani Rodríguez reconoció que "por cercanía, hay una rivalidad, pero en cierta manera tenemos que tomarlo con la naturalidad de que todas las temporadas vamos a tener un par de partidos como mínimo ante ellos. Tras el doble enfrentamiento en las copas, esa tensión en estos partidos se ha rebajado un poco y nos lo tenemos que tomar como un derbi más que queremos ganar. De hecho, en las últimas temporadas no se nos está dando nada mal“.

En ese sentido, el míster jiennense también profundizó en la situación del conjunto valdepeño, tras un dudoso inicio de la temporada. "Es un rival con una plantilla que debería de haber optado a todos los objetivos. Ahora mismo solo le queda la liga y en esta dinámica positiva que han conseguido no sé que habrán cambiado. Se le ve un equipo con más velocidad y verticalidad y tienen a jugadores que están en su mejor momento de forma. Entiendo que ellos sabrán cuál ha sido su receta“.

El Jaén Paraíso Interior FS no estará sólo en el Virgen de la Cabeza. Peñas como Olivo Mecánico, Marea Rodríguez y el grupo de animación Furia Amarilla estarán apoyando a los suyos.

Viña Albali Valdepeñas: mejoría respecto a la primera vuelta

El equipo manchego no tuvo un buen comienzo de temporada y, de hecho, no consiguió clasificarse entre los ocho primeros al terminar la primera vuelta por lo que no participarán a finales de este mes en la Copa de España 2024.

Es precisamente esa posición la que ocupan ahora mismo en la tabla, la octava, con 34 puntos. En la anterior jornada se enfrentó a ElPozo con reparto de puntos con 1-1 en el marcador, un resultado que permitió al Jaén recortar diferencias con los charcuteros. Los valdepeñeros suman nueve jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

En el partido de ida celebrado en el Olivo Arena, los amarillos se impusieron por 4-2, si bien los de David Ramos se pusieron por delante en el minuto 12 con dos goles de Eloy Rojas y Lolo.