Golpe a las carreras ilegales de coches en Jaén: un centenar de identificados

Como si de una película de la saga 'A todo gas' se tratase, cada semana el polígono industrial Nuevo Jaén se convertía en un punto de quedada para los amantes del tunning. Decenas de personas acudían para ver los vehículos, mucho de ellos modificados, y compartir su afición. Y hasta ahí todo habría sido legal si no fuese porque también los había que no se limitaban a enseñar sus coches sino que también los ponían a prueba en carreras ilegales, aprovechando las largas rectas de este polígono en el que apenas hay tráfico alguno.

La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Local de Jaén, ejecutó este pasado fin de semana la operación Ojo de Halcón. Una en la que se consiguió desmantelar una de estas carreras, después de tener conocimiento de que esta actividad lleva desarrollándose durante los últimos años. El operativo culminó el pasado 14 de diciembre, tras una investigación previa iniciada ante el aumento de las denominadas 'quedadas' ilegales, encuentros de aficionados al motor en los que se realizan carreras de aceleración, trompos, derrapes y otras maniobras de alto riesgo, sin ningún tipo de medida de seguridad.

La forma de actuación era siempre la misma: quedaban a través de grupos de WhatsApp en los aparcamientos del centro comercial Jaén Plaza y desde allí mandaban una lanzadera al polígono industrial para asegurarse de que no hubiera ningún dispositivo policial. Después se desplazaban en grupos hasta el lugar donde empezaban las exhibiciones. Desde la Policía reconocen que tenía conocimiento desde hace meses de estas prácticas pero que su actuación se ha precipitado al ver el volumen que estaban adquiriendo. Se celebraban los viernes de madrugada (especialmente en verano) y los domingos por la tarde (en invierno).

Grabaciones en dron

La investigación se puso en marcha tras detectar diversas concentraciones de vehículos en el polígono, que se desplazaban de ubicación cuando advertían la presencia policial. Ante esta situación, se optó por un seguimiento discreto mediante drones, a cargo de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional en Jaén, cuya intervención resultó decisiva para localizar el punto exacto de celebración de la carrera.

Gracias a esta vigilancia aérea, los agentes pudieron alertar de la concentración masiva de personas y vehículos, lo que permitió desplegar un cerco policial con la intervención del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional y varias patrullas de Tráfico de la Policía Local.

Durante la intervención se procedió a sancionar a varios conductores por infracciones graves, entre ellas conducción temeraria, exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, así como por carecer de ITV en vigor o tenerla desfavorable, además de otras infracciones administrativas.

La Policía recuerda que estas competiciones ilegales no cuentan con normas oficiales ni dispositivos de seguridad, y que las únicas reglas son las acordadas entre los propios participantes, lo que incrementa de forma notable el riesgo tanto para los conductores como para el público asistente.

Desde ambos cuerpos policiales se subraya la gravedad de estas “quedadas”, ya que pueden provocar accidentes graves, colisiones con otros vehículos e incluso atropellos de viandantes. Por este motivo, Policía Nacional y Policía Local de Jaén han anunciado que mantendrán e intensificarán las labores de prevención y control para evitar la celebración de este tipo de competiciones ilegales en la ciudad.

La operación Ojo de Halcón se enmarca en el trabajo coordinado que mantienen la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Jaén y los cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad vial y ciudadana en la capital.