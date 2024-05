Valero y Abraham: veteranía y juventud en los guardianes de la portería del Villacarrillo CF

La Primera Andaluza Sénior de Jaén esconde muchas historias de fútbol modesto. Una de ellas es la de la portería del Villacarrillo CF, primer clasificado de la liga regular, que hoy juega la semifinal del play off de ascenso (19:00 horas) ante el CD Navas.

Su dupla de guardametas, Andrés Valero (Arquillos, 1974), y Abraham (Villanueva del Arzobispo, 2007), unen la veteranía del cancerbero de mayor edad de la categoría a sus 49 años; y la bisoñez de uno de los porteros más jóvenes que han competido esta temporada a nivel sénior a sus 16 años. Perfectamente podrían ser padre e hijo.

La receta de la eterna juventud de Andrés Valero es su gran secreto. Roza las cinco décadas y tiene tras de sí una trayectoria sobresaliente en la provincia de Jaén, siendo pilar fundamental de diferentes clubes en Tercera División, División de Honor, la antigua Primera Andaluza autonómica o la actual a nivel provincial. "No sé decirte el secreto, pero lo que tengo claro es que no es fruto de la casualidad. Hay que cuidarse mucho conforme cumples años. Soy muy exhaustivo con el descanso y con la alimentación. Si no fuera así, sería impensable estar compitiendo a un nivel aceptable".

En ese sentido, su entrenador, Toni García, que fuera portero en el fútbol profesional en equipos como el Real Jaén, ha sacado lo mejor de él esta temporada. "Llevo 33 años jugando a fútbol y no me he encontrado un rival tan exigente como Toni García. Creo que es uno de los culpables del buen rendimiento que he podido dar este año".

Precisamente Toni García destaca de Valero "su capacidad de trabajo a sus 49 años. Hay que combinar entrenar, trabajar, competir los domingos...y lo hace muy bien. Aporta su experiencia, su comunicación, domina el juego aéreo y para mucho. Por condiciones, podría haber jugado en Segunda División. Es un ejemplo a seguir", explica el técnico. Para Abraham, Valero "es una magnífica persona. Creo que lo que estoy aprendiendo con él no lo podría aprender con otros porteros. Me están enseñando mucho, tanto él como Toni, y les estoy muy agradecido".

Abraham, guardameta de 16 años. "Lo que estoy aprendiendo de Valero no lo podría aprender de otros porteros"

Abraham, por su parte, es una de las grandes promesas del fútbol provincial. Se crió en las categorías inferiores de la EMD Villanueva del Arzobispo y de la EMD Villacarrillo, dónde actualmente alterna su presencia en el equipo juvenil con su participación habitual en la primera plantilla del Villacarrillo CF. De él, Valero resalta que "cuando fiché no lo conocía y, cuando me comentaron su edad, me extrañó porque me parecía una edad muy temprana para esta categoría y más para un puesto como la portería, pero cuando lo conocí me quedé totalmente sorprendido. Lo primero, por su físico, y luego por su mentalidad", indica. Además, el veterano arquero añade: "Es sobrio, tiene los pies en el suelo y es un tío excepcional. Hablamos mucho y comentamos acciones en los entrenamientos y en los partidos. Desde mi veteranía intento enseñarle cosas y se empapa de todo. Pienso que en breve, si la suerte le acompaña, probablemente juegue en el fútbol profesional".

Toni García también le augura un gran futuro al prometedor portero villanovense. "Será portero si tiene la fortuna de tener entrenadores que le den confianza. Estoy súper contento porque ha aportado muchísimo al equipo en el día a día. Tiene estatura (1,90 metros), tranquilidad, buen juego aéreo...cualidades de portero importante". "Ha mejorado a pasos agigantados. Ha podido seguir su etapa de formando con el equipo juvenil y competir con el sénior, lo que le ha permitido soltarse poco a poco".

Los consejos Toni García han sido esenciales en la evolución de Abraham, que además de contar con minutos durante la temporada, tuvo que ser titular recientemente por una lesión en el pie de Valero. Lo afrontó con naturalidad. "Siempre me intenta ayudar en los entrenamientos y antes de los partidos. Aunque estuve un poco nervioso al principio, con la ayuda del míster y el apoyo de mis compañeros estuve más tranquilo y salió bien".

CD Navas, primer escollo del play off de ascenso para los celestes

Esta tarde, el Villacarrillo CF disputa la semifinal de la fase de ascenso a División de Honor en el Veracruz (19:00 horas) ante el CD Navas, cuarto clasificado. El liderato otorga a los celestes la ventaja de jugar en casa y de que el empate le sirva para acceder a la final, que se celebrará la semana próxima en Mancha Real.

Toni García espera "un partido típico de play off, a cara de perro". "Ellos compiten de maravilla, tienen un equipo muy familiar, con un vestuario muy unido, como nosotros, e intentarán hacer un partido largo. El que más desee ganar y, a la vez, sea más inteligente logrará clasificarse", apostilla.

Valero, por su parte, hace hincapié en que el equipo "ha cumplido el primer objetivo que era meternos entre los cuatro primeros. Ahora toca el siguiente que es el ascenso". El portero arquillero cree que los celestes han superado dos baches a lo largo del curso, uno que coincidió a principios de campaña, y otro tras las vacaciones de Navidad. "El punto de inflexión fue el partido de la segunda vuelta en Begíjar, que nos hizo volver a la primera posición y a partir de ahí cogimos una dinámica ganadora que nos ha permitido acabar primeros". Sobre el duelo ante el CD Navas, cuya camiseta defendió, valora que "puede ser un partido trampa porque cómo compiten y cómo se manejan en este tipo de partido de eliminatoria". Además, no se confía por los precedentes celestes ante los naveros de esta temporada (victorias por 0-5 y 3-0, respectivamente: "Pensar en esos resultados es una equivocación. Una cosa es la liga regular y otra muy distinta es el play off. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien si queremos pasar a la final".

Andrés Valero, portero de 49 años: "Mientras siga disfrutando en un campo de fútbol, tendré posibilidades de seguir jugando".

De forma parecida piensa Abraham. "Estoy muy orgulloso de la temporada del equipo. Hemos quedado primeros y ahora sólo nos falta el ascenso. Por eso, afrontamos la semifinal con ganas y sabiendo que nos lo jugamos todo. El CD Navas tiene buenos jugadores y será difícil batirlo", expresa.

El ascenso es el enésimo reto de Valero y puede ser el primer gran éxito de Abraham, que ya debutó en el fútbol sénior la pasada temporada en el Mogón CF con 15 años. Mientras uno da sus últimos coletazos en los terrenos de juego, el otro da sus primeros pasos. En el transcurrir del reportaje surge la pregunta más repetida para el veterano portero. ¿Cuándo colgará los guantes? "Siempre llego cansado al final de temporada. Si te diera la respuesta hoy sería un 99,99 % que no juego. Si me preguntas en mes y medio, ese porcentaje cambiaría. Lo que tengo claro es que mientras siga disfrutando en un campo de fútbol, tendré posibilidades de seguir jugando". Pase lo que pase, la portería del Villacarrillo CF está bien resguardada.